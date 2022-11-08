「公積金」爭議 高辦：送往迎來 絕非個人金庫

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷人頭助理「寄生國會」疑雲，高虹安（中）7日在律師陪同下召開記者會，出示該助理的工作記錄回應外界質疑。（記者羅沛德攝）

2022/11/08 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨日再爆，高虹安辦公室助理被要求上繳現金至辦公室帳戶，累計上繳金額已接近加班費申請上限的金額，前助理李忠庭還曾經從帳戶領取十六萬八千元。高虹安辦公室發表聲明回應，國會辦公室申報的助理加班費絕無虛報、浮報，沒有任一助理有詐領助理費及加班費。

辦公室幹部自掏腰包贊助公用

高虹安辦公室表示，國會辦公室費用五花八門，舉凡待客咖啡、茶水、糖果餅乾、便當費用、與各聯繫人之間送往迎來、同仁飲料下午茶等，無需逐筆向她申請的費用，皆利用辦公室「公積金」支付，款項花用、核決與立法院公費無關。而辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。

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高虹安辦公室也指出，助理代買高虹安餐點或私人物品時，如果有代墊情形，都會向行政主任報帳，累積至一定金額之後，再由主管向高虹安請款，高虹安會以現金批次繳回給行政主任，並不會將「公積金」挪為私用。

至於林耕仁指控李忠庭曾領取兩筆分別為八萬元、八萬八千元款項，高虹安辦公室表示，這兩筆款項經查為辦公室裝潢費用，當時辦公室裝潢費用超過五十萬元，其中三十萬元由立法院補助，超出的二十多萬元當時由李忠庭代墊，李忠庭最終只向辦公室請領十六萬八千元，其餘由他個人贊助。

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