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    首頁　>　政治

    陪黃露慧拜票 李俊俋拉抬選情

    李俊俋（左）昨與民進黨議員黃露慧（右）到嘉義公園拜票，與選民互動。（李俊俋競選總部提供）

    李俊俋（左）昨與民進黨議員黃露慧（右）到嘉義公園拜票，與選民互動。（李俊俋競選總部提供）

    2022/11/08 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕第十一屆嘉義市長選舉重行選舉，投票日延至十二月十八日，因市議員及里長投票日仍為十一月二十六日，恐衝擊投票率；民進黨嘉義市長提名人李俊俋全力拉抬同黨市議員候選人選情，昨陪同尋求連任的東區市議員黃露慧到嘉義公園拜票，爭取選民支持。

    嘉市長選舉延期 今起至12日登記

    嘉義市長重行選舉，今天起至本月十二日受理候選人登記申請；李俊俋表示，評估投票率將較以往低，在登記前以拉抬議員選舉選情為主；他與多名議員候選人討論輔選需求，透過站路口、徒步掃街、車隊掃街、競選總部成立站台等方式，幫助議員候選人增加曝光度；李俊俋也說，七月宣布參選市長後，因掃街、拜票「運動量」大增，體重至今已減少七公斤。

    王冠鈞喊遭抹黑 祭百萬檢舉獎金

    市議員選情升溫，無黨籍西區議員候選人王冠鈞昨召開記者會宣誓「清白參選、拒絕栽贓」，表示坊間謠傳他向選民買票賄選，甚至傳出樁腳被逮。

    王冠鈞痛斥相關謠言是抹黑、栽贓，已向警方報案，為捍衛清白，提存一百萬元現金給律師湯光民，民眾如能證明他、父親王昭坤、母親賴嬿伃有具體買票行為，歡迎檢舉，經司法審理定讞，除政府提供的檢舉獎金，還可向律師領取一百萬元檢舉獎金。

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