雲林縣長候選人政見發表錄影 人口外移、長照政策過招

2022/11/08 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣選委會昨天辦理縣長候選人政見發表錄影，將於十六日上午十時在地方有線電視公播頻道、選委會官網播出。拚連任的縣長張麗善和民進黨雲林縣長候選人劉建國主攻青年及人口流失議題，無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜則針對長照提出主張。

劉建國提老人福利、青年留才

劉建國表示，雲林每年遷出人口二萬多人，人口外移嚴重，如果縣長一任四年都無法解決，又如何帶領雲林走向好未來？雲林幸福指數全國倒數第一，現任為政者要深切檢討，張麗善在公辦政見發表會中找藉口找理由，只想掩飾自己四年跳票的政見，實在有失縣長格調。

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劉建國則提出「重陽敬老津貼三六九+十八政策」以及「六十五歲以上長輩免費裝假牙」，也針對農業提出「雙技（科技+生技）農業政策」，讓雲林農業加值，同時針對雲林青年也提出「新雲林青年留鄉返鄉打拼計畫」，讓雲林可以留才育才。

張麗善︰3年減債達68億元

張麗善表示，過去三年她一天當三天用，就是為了加緊改變雲林，雲林家戶所得這幾年增加十五萬元、個人平均可支配所得增加五萬；過去曾發不出薪水的縣政府，在她入主後減債達到六十八億元，健全財政體質後，有更多資源能夠用來進行雲林的基礎建設、改善投資環境。

張麗善表示，她將從擴大開發麥寮綜合商港開始，串連台西產業園區、大北港科技產業園區為南北軸線，再以東西覆蓋到褒忠農業機械園區、中部科學園區二期計畫、斗南交流道特定區以及古坑產業園區等六大產業園區。

林佳瑜︰落實長照生活化

林佳瑜則表示，面對人口老化結構問題，應將長照產業當作健康產業經營，落實長照生活化，跟上世界驅動，作青年的支撐。

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