竹縣府提捷運路網 周江杰批難營運

民進黨新竹縣長候選人周江杰將推動「山前線」大眾快捷運輸系統。 （記者黃美珠攝）

2022/11/08 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府昨天再度發布有關縣府所規劃的「大眾捷運路網六大路廊」，繼三週前「再度」強調拍板定案且將在本月中提送交通部審議。民進黨新竹縣長候選人周江杰說「且慢」，表示因為縣內各鄉鎮市大眾運輸系統都在萎縮，對手楊文科這個捷運路網，先不論工程可行性如何，光營運就是個很大問題，因為根本不會有人搭！

楊文科陣營持續不回應周江杰，強調楊文科票票不放過，日前深入後山司馬庫斯部落爭取認同，再拚四年縣政。

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周江杰說，要讓既有的大眾運輸系統連結各鄉鎮市，首先鄉鎮市就要有各自的公車、YouBike，配合各地發展政策，循序漸進才可能培養出有需求的乘客。若只是服務學生，台鐵內灣支線就是教訓，營運成本不夠以致虧錢，觀光業也持續萎縮。

周江杰表示，將推動「山前線」大眾快捷運輸系統，規劃以環狀固定、穩定的運輸系統班次，以高鐵新竹站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵新竹站，成為大新竹地區最初步的捷運串連作法，要讓「山前線」搭配台三線發展出智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，連結寶山、竹科，讓台三線成為全新的智慧產業科技廊道，均衡縣內鄉鎮的發展。

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