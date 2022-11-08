挺沈慧虹 林靜儀讚市長唯一人選

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）與立委林靜儀（右）合體掃街拜票。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/08 05:30

合體光榮掃街 林靜儀肯定沈慧虹堅毅又柔軟 關注弱勢、社福

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹「光榮掃街」名人接力相挺，「慧虹好朋友」立委林靜儀昨特別帶粽子與台中名產東泉辣椒醬象徵「包中、一定要贏！」林靜儀表示，她特別掛心沈慧虹，因為她是很優秀的女性工作者，在她身上看見女性堅毅又柔軟的特質，尤其關注弱勢、社福，「新竹值得擁有好市長，而唯一人選就是沈慧虹！」

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暖心禮物 林靜儀帶來台中辣椒醬

沈慧虹車掃合體林靜儀，許多民眾提早掌握掃街路線，特地在街角等候，用力展現自己的支持，除了伸直手臂高高比出五光榮手勢，更有民眾準備好應援手板，高舉想對沈慧虹、林靜儀說的話。

林靜儀表示，她一直很掛心沈慧虹，一直想給更多支持，因為這麼好的人選，長期在行政專業領域中任職，尤其交通方面有非常好的表現，還有與她討論到弱勢議題時，她的眼眶都會紅起來，擁有女性堅毅又柔軟的一面。希望新竹市民延續新竹八年光榮，讓新竹繼續發光發熱，新竹值得擁有好市長，這唯一人選就是沈慧虹。

沈慧虹表示，林靜儀知道她愛吃辣，帶來台中「東泉辣椒醬」，是很暖心的禮物。這瓶辣椒醬也像林靜儀的個性，嗆辣不服輸，今年一月林靜儀成功翻轉地方舊勢力，當選台中立委，也證明會做事、有專業，才能得到選民的肯定。

沈預告林昶佐、鄭麗君、陳建仁會來

「未來還會有林昶佐委員、鄭麗君前部長，還有前副總統陳建仁，都會到新竹來！」沈慧虹說，謝謝過去每一位來到新竹幫忙站台的好朋友，也相信所有善良的力量都願意一起加油，讓台灣、讓城市都變得更好，她會更努力、更用力讓市民認識、了解其政見政策，讓選民選擇城市的幸福跟願景。

高虹安連爆爭議 林靜儀籲誠實面對

針對媒體提問，高虹安接連爆出助理費爭議，同為立委的林靜儀表示，立院是國家最高民意機構，立委在法令方面一定要了解，「我認為高虹安一直是個社會歷練不足的女孩子」，她可能在資策會、長大過程認為自己很優秀，但不是每個優秀的人都有她這樣的機運，她不該忘記自己要參選縣市首長，城市中有許多跟她不同的人，她的心應該要更柔軟。

林靜儀強調，在爆出來的相關爭議中，越來越多資料顯示高虹安「對法律不知是不理解、非常輕忽」，不只選舉選不太下去，不論是資策會爭議或現在辦公室助理費爭議，她都應該要更誠實面對。

支持民進黨新竹市長候選人沈慧虹，立委林靜儀帶粽子與辣椒醬象徵「包中、一定要贏！」 （記者蔡彰盛攝）

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