中央當後盾 徐定禎︰政見說到做到

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的第二波競選文宣以「中央地方同心，苗栗進步翻新」為主訴求。（徐定禎提供）

2022/11/08 05:30

第二波文宣 訴求中央地方同心 苗栗進步翻新

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，昨再發動文宣戰，第二波競選文宣以「中央地方同心，苗栗進步翻新」為主訴求，徐定禎指出，透過文宣闡述科技、醫療、農業政策。而總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及民進黨立法院黨團也力挺，承諾將會做徐定禎和苗栗的最強後盾。

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徐定禎提到，第一波「換人換黨做做看」文宣，內容闡述次參選政見三大保證、五大願景、十大承諾，受到民眾熱烈迴響，直誇徐定禎政見完整，不只認真閱讀、還會互相傳閱分享。

打造產業廊帶 升級醫療量能

徐定禎表示，第二波文宣則希望透過「中央地方同心，苗栗進步翻新」的訴求，向鄉親掛保證，徐定禎有中央政府支持，政見絕對說得到、做得到。

徐定禎表示，蔡英文說過中央會力挺徐定禎所推動的政策，賴清德也多次在造勢場合上，大力讚揚徐定禎的科技新苗栗願景，包含擴大竹南科學園區以及增設後龍科學園區，同時藉由打造接駁網絡以及推動永續發展目標，打造屬於苗栗的產業廊帶，帶動苗栗經濟成長以及人口移入。

徐定禎指出，行政院也提供苗栗非常多支持，蘇貞昌到苗栗時就允諾核定十五億經費給苗栗醫院擴建急重症大樓以及規劃放射腫瘤治療中心。同時將推動部立苗栗醫院升等，並且打造偏鄉醫療接駁網絡，以及補助學童子打子宮頸癌疫苗，提升縣內的醫療量能，並且從小顧到老，打造醫療系統全面升級的醫療新苗栗。

徐定禎強調，政見的內容涵蓋範圍從醫療層面到各級產業，希望可以全方位讓苗栗帶來改變。這些政見獲得中央政府的支持，也獲得民進黨立法院黨團的相挺，當選後絕對會一項一項落實，因此也懇請所有鄉親，支持會建設、有願景的徐定禎，讓苗栗可以全面提升。

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