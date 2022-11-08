台中選舉人數增6萬人 首投族9.6萬人

2022/11/08 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第四屆市長、市議員等地方公職人員選舉訂十一月廿六日舉行，台中市選委會指出，今年市長選舉人數統計到六日，共有二二七萬四五二○人，比上屆多出六萬零七三一人，首投族有九萬六七四二人，配合防疫及選舉人數加，全市將開設一八八○個投開票所，史上最多；此外，確診者依規定不能投票，遭檢舉經查證確實，投票雖視為有效，但投票人將依傳染病防治法等規定，最高可處二年以下有期徒刑、拘役或廿萬元以上、二百萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。

此外，市長選舉候選人公辦電視政見會訂十五日晚上七點舉行，台中市選委會主任委員黃崇典指出，市長政見發表會採辯論會方式進行，依規定無交叉詰問，三名候選人各自申論後，會由資深媒體人、學者等兩名公正人士分別提問，候選人就提問回答後再各自進行結論，當天除電視直播另同步在選委會YouTube影音平台網路直播，廿日下午二點電視重播；市議員候選人政見發表會則訂十六日至廿日在各選舉區電視播出一次；相關政見發表會將在全市五家有線電視頻道播出。

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黃崇典指出，這次市長選舉有三人參選，市議員十七個選區共一三二人選六十五名議員；村里長有一一一三人選六二五人，有二三六里同額競選；今年還有中華民國史上首次交付公民複決的十八歲公民權憲法修正案公民複決投票。

黃崇典指出，市長選舉人數統計到六日共二二七萬四五二○人，市議員選舉人數為二二六萬五二四九人，十八歲公民權憲法修正案公民複決投票權人數為二二八萬零七十八人，有九萬六七四二名首投族，選舉人名冊訂八日到十日在區公所公告閱覽，最終選舉人數以十二日確認為準。

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