（台中）蔡其昌 提加速工業用地開發

蔡其昌（中）與中小企業座談，並推薦市議員候選人謝志忠（右）及廖芝晏（左）。（記者歐素美攝）

2022/11/08 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚與豐原中小企業座談會，吸引逾三百人到場，蔡其昌表示，市政發展與中小企業關係密切，他當選市長將加速增加工業用地，讓台中有競爭力，才能留住人才，減少企業缺工問題，並批評盧秀燕上任四年，競選承諾沒有兌現，空氣品質倒退，一定要換人做，台中才會進步 。

與豐原區中小企業辦座談

蔡其昌說，市政發展與中小企業關係密切，他當市長將加速台中工業用地的增加，工業用地取得速度要快，跟市政府效率有百分之一百的關係，行政效率提升，整體速度就快，不然中小企業常怨嘆土地少不要緊，市長要變更工業用地土地，一搞就五、六年，五、六年景氣變化那麼大，所以蔡其昌當市長，行政效率提升，會讓工業用地開發速度快一點，數量多一點。

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蔡其昌表示，現在大家找勞工不容易，以往台中跟桃園是人口一直在成長的都市，十多年來人口一直增加，但盧秀燕上任後，台中市人口從二百八十二萬降為二百八十萬，甚至二百七十九萬，代表這個城市愈來愈難立足，條件愈來愈壞，房租高、物價高、公共設施不足，人就要走了嘛。

批中捷僅1條 高捷已4條

高雄捷運黃線日前動工，蔡其昌指出，這是高雄第四條捷運，但台中市至今只有一條，高雄條件有比台中好嗎？台中是全台第二大都市，不論產業的基礎、位置、氣候都贏高雄，高雄有四條捷運，形成捷運路網，年輕人會覺得住高雄比較幸福，出門有捷運可坐，跟台北一樣，代表生活比較簡單，生活壓力輕，高雄物價及房租比台中便宜，陳其邁這兩年招商，從台積電到高科技業都跑到高雄投資，高雄就業機會沒問題，社會住宅比台中多，年輕人怎麼會留在台中？你現在就不好找勞工，未來會更難找，因在台中生活困難，在台中生活很辛苦。

蔡其昌強調，若他當市長，四年內捷運藍線動工，同時核定另四條捷運，營養午餐免費，興建八千戶社宅，以減輕年輕人負擔，讓人留在台中。

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