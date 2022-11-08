修校規管制媒體 立委批柯耍賴

民進黨立委趙天麟（中）、林楚茵（右二）與高市議員候選人昨開記者會批柯志恩用耍賴回應打壓學權。（趙天麟辦公室提供）

2022/11/08 05:30

〔記者鍾麗華、葛祐豪／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩連日遭揭露，擔任淡江大學學務長時曾主導修校規禁止學生帶記者入校採訪、並箝制學生言論。民進黨立委趙天麟、林楚茵與高市議員候選人林智鴻、李雅慧、黃雍琇昨在立院召開記者會指出，柯志恩如能虛心道歉，還能挽回失去信任，想不到柯竟是用幾近耍賴方式，簡直是可忍，孰不可忍。

柯志恩被揭露擔任淡大學務長打壓學權

柯志恩被爆出「將反漲學費學生趕出會議」、「支持私校學費自主」、「暴漲宿舍費二十四％」、「主導修戒嚴校規」等打壓學權爭議言行。

請繼續往下閱讀...

趙天麟表示，各校「學生獎懲辦法」是學務長所掌理之事，絕不可能是柯志恩口中所謂「總務處」的工作。此外，柯為證明「限制記者採訪」修校規無誤，還引用教育部「加強維護學生安全及校區安寧實施要點」，但該規定為一九九四年頒訂，並早於「三年前」就已廢止。

指總務處研擬 柯陣營反駁烏龍指控

對此，柯志恩競選發言人孫玉霖反駁說，該提案是當年學生議長建議學校，對媒體的適當管制是必要的，最後決議由總務處、而非是柯志恩任職的學務處來研擬，「綠營的政治操作根本就是烏龍指控」。

孫玉霖說，學校重要決策由校務會議決議，學務長只是校務會議的成員之一，重大事項議決更需三分之二出席者同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法