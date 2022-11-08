彰化》福鹿秀灌溉渠道 黃秀芳爭取改善

彰化縣長候選人黃秀芳關心農民灌溉水源，爭取1億3000多萬元經費，明年分期動工改善老渠道。（黃秀芳競選總部提供）

2022/11/08 05:30

〔記者張聰秋／福興報導〕攸關北彰化地區三○○公頃良田灌溉水源的八堡一圳下游之東圳支線渠道，以及流經和美地區，灌溉面積五○公頃的和美東西三圳，兩條渠道都太過老舊破損，嚴重影響耕作和收成，經彰化縣長候選人黃秀芳向農委會反映並爭取，農委會主委陳吉仲昨實地勘察，當場允諾將挹注一億三八○○萬元改善工程經費。

陳吉仲實地勘察 強調絕對執行到位

陳吉仲聽取簡報後，承諾農委會將全力支持東圳支線改善還有和美東西三圳農水路改善。他說，五○多年老渠道還好有黃秀芳、陳素月、陳秀寳委員向中央反映，這麼重要渠道，農委會絕對執行到位，東圳支線希望明年開始分三期施工，經費九○○○多萬元，東西三圳分二期動工，經費四○○○多萬元，農委會補助到位。

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黃秀芳說，東西圳水源主要灌溉區域為彰化市北側之烏溪南岸及和美鎮東側，是北彰化重要灌溉渠道，自貓羅溪取水後由彰市東側向西流至和美鎮，讓阡陌良田喝到乾淨的水源，水源要充沛並乾淨，上游和支線等渠道都要完善才行，很多農民跟她抱怨，供應鹿港、福興、秀水等鄉鎮的東圳支線，年久失修，多數區段甚至還是土渠，渠內植生迅速清淤不易，滲漏嚴重而影響供水。

黃秀芳指出，除了東圳支線之外，流經和美地區的東西三圳，也同樣面臨渠道破舊滲水的問題，這兩條水圳對於北彰化的農業灌溉排水扮演舉足輕重的角色，灌溉水源範圍很廣，整體改善經費龐大，希望農委會編列預算，分年分期推動更新改善渠道。

黃︰照顧好農民 守住農業大縣榮耀

黃秀芳表示，彰化以農立縣，照顧好農民，是照顧好彰化的根本，透過基礎設施的改善，有效減少灌溉系統的漏水損失，確保灌溉水量穩定，進而吸引人才投入農業發展，促進農業產業升值精緻化，提高農產值，守住農業大縣的榮耀。

彰化縣長候選人黃秀芳關心農民灌溉水源。（黃秀芳競選總部提供）

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