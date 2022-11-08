為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投》「黑道治縣」掛街頭 投縣2天拆250布條

    南投縣環保局人員拆除「黑道治縣」布條。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員拆除「黑道治縣」布條。（南投縣環保局提供）

    2022/11/08 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣集集、竹山、埔里等地的街頭，近日懸掛「黑道治縣」布條，布條署名「南投升級後援會」，南投縣府認為是非合法立案團體所掛，視為不具名布條，環保局出動人員進行拆除，兩天內拆除二百五十條，縣長林明溱表示，他是雜誌評比五星級縣長，不是黑道，環保局長李易書則表示，是依廢棄物清理法的污染環境辦理拆除，民眾不要再掛否則開罰，也請民眾不要妨害公務執行。

    南投縣府環保局長李易書昨在縣務會議報告拆布條一事，他指出，接獲民代和民眾反映，縣內很多地方掛了黑色布條，上面寫著「黑道治縣 你甘願嗎 十一月廿六日換人換黨做做看」，布條的右下方有署名「南投升級後援會」，但經查詢該後援會並非合法立案的社團或財團法人，選委會認定屬不具名布條，環保局才依據違反廢棄物清理法規定進行拆除。

    縣長林明溱也說，這種布條就是不合法布條，上面寫的「黑道治縣」等字句，根本是侮辱南投縣，輕蔑民眾的智慧，他是雜誌評比的五星級縣長，不是黑道。

    據了解，環保局人員在拆某集集鎮民掛在自宅屋簷下的布條，該鎮民認為布是他私有財產憤而報警告其竊盜，集集警方表示，有民眾去報案，也製作筆錄，警方將會請環保局人員前來說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播