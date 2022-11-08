南投》「黑道治縣」掛街頭 投縣2天拆250布條

南投縣環保局人員拆除「黑道治縣」布條。（南投縣環保局提供）

2022/11/08 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣集集、竹山、埔里等地的街頭，近日懸掛「黑道治縣」布條，布條署名「南投升級後援會」，南投縣府認為是非合法立案團體所掛，視為不具名布條，環保局出動人員進行拆除，兩天內拆除二百五十條，縣長林明溱表示，他是雜誌評比五星級縣長，不是黑道，環保局長李易書則表示，是依廢棄物清理法的污染環境辦理拆除，民眾不要再掛否則開罰，也請民眾不要妨害公務執行。

南投縣府環保局長李易書昨在縣務會議報告拆布條一事，他指出，接獲民代和民眾反映，縣內很多地方掛了黑色布條，上面寫著「黑道治縣 你甘願嗎 十一月廿六日換人換黨做做看」，布條的右下方有署名「南投升級後援會」，但經查詢該後援會並非合法立案的社團或財團法人，選委會認定屬不具名布條，環保局才依據違反廢棄物清理法規定進行拆除。

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縣長林明溱也說，這種布條就是不合法布條，上面寫的「黑道治縣」等字句，根本是侮辱南投縣，輕蔑民眾的智慧，他是雜誌評比的五星級縣長，不是黑道。

據了解，環保局人員在拆某集集鎮民掛在自宅屋簷下的布條，該鎮民認為布是他私有財產憤而報警告其竊盜，集集警方表示，有民眾去報案，也製作筆錄，警方將會請環保局人員前來說明。

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