林佳龍解隔 首場車掃人氣不減

民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔後，首次進行車隊掃街。（記者魏瑾筠攝）

2022/11/08 05:30

〔記者魏瑾筠、陳昀／綜合報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍確診後已康復，暌違十一天後，昨天上午與立法院長游錫堃同場出席產業論壇，下午赴蘆洲區進行出關後的首場車隊掃街，沿途有許多民眾對他比出大姆指的一號競選號碼手勢，人氣不減；林佳龍說，會加倍衝刺拚勝選，呼籲市民在「四年市長」、「半年市長」之間做出選擇。

林︰可惜無交叉詰問辯論

林佳龍確診解隔後昨天首度現身，上午到台北市與立法院長游錫堃出席大肚山產業數位新南向論壇，他表示，相較於台北市民觀賞到三位主要市長候選人有交叉詰問的實質辯論會，很多新北市民都覺得羨慕，也對選賢與能無法獲得充分資訊感到可惜。

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要選「4年市長」或「半年市長」？

他說，會在最後十多天努力衝刺，感謝太太廖婉如當他「最暖的分身」，清楚表達他的競選理念，如針對新北市長侯友宜「落跑選總統」議題，廖婉如精準地用「半年市長」和「四年市長」做出市場區隔，讓選民更容易比較差異。

林佳龍原本昨晚要到三重區三合夜市掃街，競選辦公室與中央流行疫情指揮中心聯絡，被告知市場徒步拜票應避免，因此臨時取消，預計十日才能與民眾有近距離的接觸。

林佳龍競選辦公室昨召開記者會，發言人何博文、李坤城抨擊說，二十五日的「選前之夜」活動，板橋第一運動場廣場被侯陣營搶先借走，林佳龍陣營申請附近區運路的路權到昨天已經十二天仍未獲得回函，怒嗆侯友宜鴨霸、沒有運動家精神，刻意阻撓、打壓，與二○一四年游錫堃參選新北市長辦選前之夜，被時任的市長朱立倫打壓的場景一模一樣。

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