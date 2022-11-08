板橋區運路路權 侯友宜選辦︰為疏散區

林佳龍競選辦公室質疑市府刁難，讓他們借不到選前之夜場地，對此，侯友宜（前）表示，板橋區公所已有回應。（記者林欣漢攝）

2022/11/08 05:30

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍陣營指控，市府打壓綠營十一月二十五日舉辦「選前之夜」的活動場地。新北市長侯友宜昨天說，板橋區公所已有回應；侯友宜選辦的發言人王敏旭表示，按照規定在半年前就申借場地，因為預估有上萬人參加，所以鄰近的區運路作為疏散區域。

半年前依規申請板一運動場

板橋區公所表示，板橋第一運動場二十五日晚上已由侯友宜陣營在半年前就依規定申請大型集會，考量人潮進出動線及交通安全，避免疏散動線重疊及雙方支持者衝突等考量，已駁回林佳龍陣營申請的區運路路權。

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選辦︰林營別罔顧民眾安全

王敏旭嘲諷說，半年前的林佳龍還在積極爭取參選台北市長，綠營因遲遲等不到人願意參選新北市長，所以未在第一時間申借場地，南韓人潮踩踏意外歷歷在目，侯友宜的「選前之夜」預估有上萬人參加，為安全起見，把鄰近的區運路作為人潮疏散區域，呼籲林佳龍陣營不要因借不到場地就罔顧民眾安全。

國民黨市議員葉元之質疑說，林佳龍已經借到板橋第二運動場舉辦「選前之夜」，如今又想封區運路辦活動，根本是擾亂板橋、製造居民的不便，區運路緊鄰第一運動場，如果分屬兩方舉辦，雙方支持者可能擦槍走火。

對於林佳龍批評沒有交叉詰問的實質辯論會，王敏旭嘲諷說，林佳龍在二○一八年競選台中市長連任時，曾說「主動要求辯論，應是選情告急」，不知林佳龍回頭看四年前的自己有何感受？同樣的人、事要用相同的標準檢視，不能有「雙標」，當時的林市長理直氣壯拒絕辯論，現在林候選人大呼小叫要求辯論，何苦為難自己？

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