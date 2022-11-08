宗教預算惹議 反傅勢力反撲

2022/11/08 05:30

記者游太郎／特稿

花蓮縣議會昨天在議長張峻主導下，將縣府編列的明年度六千三百多萬元宗教預算，一口氣刪除二千一百多萬元，比例高達三分之一，表面上看似不認同由前縣長傅崐萁任內首創的「五教合一祭天祈福遶境」活動，實際上則是隱忍多年的反傅勢力反撲，也為月底的五合一選舉投下巨大變數。

這起宗教預算爭議，雖然是議員楊華美等人發起，實質上卻是由張峻主導，即使外界的質疑聲浪多年未曾間斷，這次會期卻引發府會緊張，地方人士研判，遭刪除的預算，縣府仍可提出覆議尋求恢復，關鍵在於挺立委傅崐萁、縣長徐榛蔚的議員人數多寡，若未能過半，未來府會關係不僅將持續緊繃，也直接牽動下屆議長、副議長選情。

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事實上，大部分議員對宗教議題及預算甚少公開表達意見，主要是宗教團體向來被視為重要票源，這次的爭議最後導致刪除預算，外界普遍認為主因是張峻未獲國民黨提名、被迫改以無黨籍參選，公開和傅崐萁夫婦交惡，藉由刪除縣府預算來表態，並以此測試其他議員對他的支持度，宗教預算爭議讓反傅勢力隱然成形，不但讓張峻「撿到槍」，下屆議長之爭也提前開打。

政壇人士分析，刪除宗教預算只是檯面上的理由，背後隱藏著花蓮政壇勢力的消長，縣長徐榛蔚尋求連任原打算「打安全牌」，刻意對選情冷處理、避免與民進黨候選人Kolas正面交鋒，但在張峻主導的反傅勢力推波助瀾下，腹背受敵將成為她連任最大的挑戰。

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