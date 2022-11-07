助講陪拜票 蔣萬安拉抬議員

國民黨台北市長候選人蔣萬安6日前往內湖737市場，陪同市議員候選人李彥秀掃街拜票。（記者方賓照攝）

2022/11/07 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰進入最後倒數，國民黨候選人蔣萬安昨除出席國民黨黨慶，呼籲藍軍集中選票讓國民黨藍天再現，並參加多位議員競選總部成立、陪同掃街拜票。蔣萬安也在臉書貼出松山區行腳影片，將松山區的宮廟、夜市介紹給市民。

蔣萬安昨天一早就陪同議員候選人李彥秀到內湖七三七市場掃街拜會，蔣熱情與攤販握手互動，祝生意興隆、賺大錢。有攤商送上象徵好采頭的蘿蔔，祝福蔣萬安當選，蔣面對民眾合照、簽名來者不拒，一名攤商希望蔣萬安在招牌上簽名，蔣簽完名後，攤商更開心拿出手機殼要蔣再簽一次。

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蔣萬安隨後趕往國軍英雄館，與國民黨主席朱立倫參加「慶祝建黨一二八週年黨慶大會」，蔣砲轟「抗中保台」是民進黨刻意選舉操作，民進黨支持者已逐漸歸隊，呼籲國民黨團結一致，集中選票才能讓國民黨藍天再現。蔣萬安昨也出席議員陳炳甫、徐弘庭、吳志剛等人的競選總部成立大會。

蔣萬安昨天下午化身「萬安叔叔」，與議員游淑慧、徐巧芯在合心廣場舉辦「親子同樂會」。蔣強調自己是準三寶爸，太太肚子裡還有個小寶貝，希望他們也可以來參加親子活動。蔣並提出生育獎勵加倍、拉近公私立幼兒園收費落差、增加二歲專班等政策，向現場家長拉票，希望大家讓他進入台北市政府，當所有爸爸媽媽的最強後盾。

蔣萬安也持續在臉書貼出「萬安作伙行，台北百面贏」行腳影片，昨推出松山區影片，收錄了他在台北府城隍廟、松山慈祐宮參拜，在饒河街夜市掃街拜票與民眾合照的畫面，他承諾會讓松山得天獨厚的條件與利基充分發揮，結合人文特色，綻發閃耀光芒。

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