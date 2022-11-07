（台中）穿中信兄弟球衣 盧秀燕四處拉票

台中市長盧秀燕向選民推薦張清照。（記者張軒哲攝）

2022/11/07 05:30

〔記者張軒哲、歐素美、陳建志、蘇金鳳／台中報導〕距離年底投票日只剩下十九天，爭取連任的盧秀燕把握選前的黃金假日，除了到大坑登山拉票發扇子，也同時參加包括議長張清照、無黨籍市議員陳清龍及原住民市議員黃仁競總的成立，現場「凍蒜」聲不斷，她呼籲選民不但要支持表現良好議員連任，也要讓她連任，繼續推動市政，另對於是否要比照台北市長選舉參加辯論？盧秀燕則說本月十五日市選委會就要舉行公辦辯論，她有勾選要參加。

將參加15日公辦政見辯論

盧秀燕昨天一大早就去大坑步道拜票送扇子，她穿上中信兄弟的球衣，強調球衣是中信兄弟送的，還帶領眾人高喊「中信兄弟總冠軍」， 盧秀燕還一一跟攤商跟民眾握手發扇子，眾人搶著拍照，展現超人氣，隨後盧秀燕趕往出席無黨籍市議員陳清龍競選總部成立大會，大讚陳清龍是正派、優秀、認真的議員，在豐原爭取水岸花都等建設，希望他當選，繼續為豐原發聲，繼續為豐原建設。

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為張清照助講 近3千支持者到場

議長張清照與盧秀燕的聯合競選總部也於昨天在清水區成立，兩人是現任的市長與議長，造勢活動受到關注，現場湧進近三千名支持者熱情吶喊「凍蒜、凍蒜」，盧秀燕稱讚張清照話不多，但善良正派，稱讚每逢颱風來襲會來電叮嚀要注意市民安全，盧秀燕強調，議長張清照是她從政三十多年來最敬佩的政治人物，強調府會和諧合作，二人定要雙雙連任。

盧秀燕下午則參加與原住民市議員黃仁的聯合競總成立，盧秀燕更牽起眾人的手，一起跳舞，現場氣氛彷彿嘉年華盛會，她呼籲大家要支持黃仁，晚上盧秀燕在競選總部舉辦親子同樂會，現場準備氣墊遊具，還安排帶動唱讓親子同樂。

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