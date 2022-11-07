（台中）蔡其昌神岡造勢 蔡英文站台

總統蔡英文昨晚出席蔡其昌的神岡競選造勢晚會。（記者廖耀東攝）

2022/11/07 05:30

強調民調愈來愈高 與對手已接近黃金交叉 再拚一下就過關了

〔記者蘇金鳳、許國楨、張軒哲、歐素美／台中報導〕民進黨台中長候選人蔡其昌，昨在神岡區北庄夜市舉辦「台中動起來！台中拚勝選」造勢晚會，立委莊競程、何欣純及前立委陳柏惟與洪慈庸等皆站台助講，蔡英文總統出席並表示，蔡其昌與對手現在已經接近黃金交叉，再拚一下就過關了，呼籲大家團結支持蔡其昌，贏回台中的光榮，她強調，台中選舉氣氛愈來愈不同，因蔡其昌民調愈來愈高，與對手愈來愈接近，呼籲大家支持蔡其昌，讓他繼續衝繼續拚，贏回台中的光榮。

請繼續往下閱讀...

籲鄉親團結 神岡得票率要超過63％

蔡英文總統並表示，二○二○年她在神岡得票率近六十三％，這次選舉，蔡其昌的得票率也要超過六十三％，呼籲大家團結起來，讓真正有行動力的人帶領台中，她表示，台灣要繼續往前走，現在是最具挑戰的時刻，台灣人要做好經濟、民主、社會防護力及國防的韌性，國家才會更強，台中是台灣很具戰略性的地方，國防產業的航太產業、智慧機械及製造都在台中，所以我們要選一個好的市長，讓市長跟中央政府一起拚，讓台中產業更有競爭力，在世界供應鍊佔有更重要的地位，讓台中人感到幸福。

建設不能等 選個好市長跟中央一起拚

蔡英文指出，台中的建設不能等，這次不只市長要贏，市議員也要贏。此外，十八歲公民權需九六五萬張票才能過關，呼籲支持者跨出同溫層，拜託二○二○年沒有投給蔡英文的人支持十八歲公民權，讓世界看到台灣深化民主的決心。

蔡其昌說，這幾個月他走遍台中大小角落，選舉走不到，當選就不可能走到，拜託大家支持走得到，且跟大家在一起的蔡其昌，呼籲鄉親團結手中選票，改變我們的台中，支持二號蔡其昌。

蔡其昌︰盧參加公辦政見會 沒交叉詰問

另台北市五日舉辦三位市長候選人辯論會，台中市長盧秀燕表示，十五日會參加選委會舉辦的辯論會，蔡其昌指盧秀燕所說的公辦辯論跟民間辦的公辦辯論不同，過程完全沒有交叉詰問，盧秀燕只敢參加自己辦的公辦政見會，他深感遺憾，除造勢晚會，蔡其昌昨一早也到豐原第一公有市場拜票，隨後轉往東區與振興里長候選人曾秀珠及市議員鄭功進成立聯合競選總部，並成立勞工後援會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法