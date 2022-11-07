一起改變花蓮 Kolas籲遊子返鄉投票

Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近設立看板，號召出外的孩子一起回家投票。（擷取自Kolas臉書）

2022/11/07 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka的北、中、南區競選總部相繼成立，總統蔡英文、副總統賴清德相當重視，分別現身站台，面對選戰進入倒數，Kolas力促大家返鄉投票，表示「我參選是為了替自己所愛的土地發言，也請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲。」

Kolas上月連續在花蓮市鬧區及玉里鎮樂合部落成立北區及南區競選總部，賴清德罕見短時間內二次訪花站台。五日在阿美族人口過半的光復鄉成立中區競選總部時，蔡英文出席力挺，包括縣議員等多位中區民意代表也站出來，目前三區競總辦公室每天支持者絡繹不絕。

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北中南區分設競總 支持者送暖

位於玉里的南區競選總部，還有支持者用竹子、燈管折出Kolas字樣，點燈後充滿希望及溫暖，成為民眾新打卡熱點；花蓮火車站前許多計程車司機，也充當Kolas分身，自主在車上貼文宣，呼籲投給三號最優秀的Kolas。

北車周邊設看板 號召遊子回家

距離投票日不到廿天，Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近設立看板，號召出外的孩子一起回家投票。

Kolas︰回家投票為自己發聲

「請大家回花蓮投票！」Kolas說，她參選是為了替自己所愛的土地發言，現在，她想請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲，請在十一月廿六日那天一起回家投票，參與改變花蓮的運動，劃下不後悔的逗號，為自己和家人開啟全新篇章。

她說，花蓮有太多問題需跨政黨解決，當選後，一定會要求縣府透明、公開，傾聽人民的聲音，榮耀花蓮就要拒絕「十三加四」，打破家族政治，一起手牽手、肩並肩改變花蓮，十三年來終於等到一場真正的選舉，一定要投給自己一次！

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