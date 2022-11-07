為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    一起改變花蓮 Kolas籲遊子返鄉投票

    Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近設立看板，號召出外的孩子一起回家投票。（擷取自Kolas臉書）

    Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近設立看板，號召出外的孩子一起回家投票。（擷取自Kolas臉書）

    2022/11/07 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka的北、中、南區競選總部相繼成立，總統蔡英文、副總統賴清德相當重視，分別現身站台，面對選戰進入倒數，Kolas力促大家返鄉投票，表示「我參選是為了替自己所愛的土地發言，也請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲。」

    Kolas上月連續在花蓮市鬧區及玉里鎮樂合部落成立北區及南區競選總部，賴清德罕見短時間內二次訪花站台。五日在阿美族人口過半的光復鄉成立中區競選總部時，蔡英文出席力挺，包括縣議員等多位中區民意代表也站出來，目前三區競總辦公室每天支持者絡繹不絕。

    北中南區分設競總 支持者送暖

    位於玉里的南區競選總部，還有支持者用竹子、燈管折出Kolas字樣，點燈後充滿希望及溫暖，成為民眾新打卡熱點；花蓮火車站前許多計程車司機，也充當Kolas分身，自主在車上貼文宣，呼籲投給三號最優秀的Kolas。

    北車周邊設看板 號召遊子回家

    距離投票日不到廿天，Kolas和台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、山地原住民議員候選人陳慧君Mulas Ismahasan同框，在台北車站附近設立看板，號召出外的孩子一起回家投票。

    Kolas︰回家投票為自己發聲

    「請大家回花蓮投票！」Kolas說，她參選是為了替自己所愛的土地發言，現在，她想請在外打拚的花蓮孩子替自己發聲，請在十一月廿六日那天一起回家投票，參與改變花蓮的運動，劃下不後悔的逗號，為自己和家人開啟全新篇章。

    她說，花蓮有太多問題需跨政黨解決，當選後，一定會要求縣府透明、公開，傾聽人民的聲音，榮耀花蓮就要拒絕「十三加四」，打破家族政治，一起手牽手、肩並肩改變花蓮，十三年來終於等到一場真正的選舉，一定要投給自己一次！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播