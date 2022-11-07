江聰淵催票 賴清德、游錫堃將站台

投票日倒數計時，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵強力推銷政見爭取支持。（江聰淵競總提供）

2022/11/07 05:30

江推薦黨提名人選兼推銷政見 賴、游兩人10、14、19日將密集相挺 拉抬聲勢

〔記者江志雄／宜蘭報導〕距離投票日剩不到二十天，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵連日來強推「重陽敬老三六九」、「婦幼三安」、「營養午餐一好兩安」政見，另外，副總統賴清德、立法院長游錫堃將在選前黃金週為江聰淵站台催票。

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重陽敬老三六九 禮金加碼

江聰淵出席民進黨各公職候選人競選總部及後援會成立大會，除了推薦黨提名人選，也順勢推銷「重陽敬老三六九」等政見，端上牛肉爭取支持。

重陽禮金議題方面，宜蘭縣政府今年發給九十歲（原住民八十歲）以上長者一千二百元、一百歲以上一萬二千元，江聰淵的「重陽敬老三六九」，主張調降門檻、金額加碼，六十五歲以上三千元、八十歲以上六千元、九十歲以上九千元，一百歲以上一萬五千元，由縣府編列預算執行，各鄉鎮市公所的重陽禮金可照常發放不受影響。

婦幼三安 生育津貼提高

「婦幼三安」涵蓋安心、安托、安全三大面向，生育津貼從每胎一萬兩千元調高至一萬五千元，針對弱勢家庭補助「到宅做月子」，並加倍準公共化機構托嬰量能。有關「營養午餐一好兩安」，每餐餐費從四十五元增至五十元，讓學生吃得更好、吃得安全、吃得安心。

營養午餐一好兩安 增餐費

選前造勢部分，游錫堃訂於十日出席江聰淵的山海新經濟顧問團授證典禮，賴清德預定十四日到宜縣參加廟口開講，十九日的選前黃金週，賴清德、游錫堃再為江聰淵站台，二十五日的選前之夜，江聰淵競選團隊將在宜蘭市、羅東鎮掃街衝刺。

江聰淵說，他持續透過站台助講推銷政見，獲得不小回響，盼選民頭家支持會做事的江聰淵團隊，一起翻轉選情。

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