王幸男挺黃偉哲 籲團結大步向前

台南市長黃偉哲（中）為同黨市議員候選人競總成立助選，溪北、溪南跑透透。（黃偉哲競選總部提供）

2022/11/07 05:30

黃偉哲請支持者1天拉5票 助他高票連任市長 綠營議員全壘打

〔記者王俊忠／台南報導〕九合一選戰進入倒數，南市民進黨市議員候選人昨有七位競選總部成立，市長黃偉哲每一場都到，全力為黨籍議員選將輔選；民進黨元老、前立委王幸男強調，黨必須大團結才有力大步向前。

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黃偉哲在每位市議員選將競總成立大會呼籲所有鄉親當候選人的分身，每天幫忙候選人拉票，一天拉五票，最後階段拉票數量會很可觀，要讓民進黨台南市議員選戰揮出全壘打，也請大家支持他高票連任市長。

讚黃偉哲高學歷 回鄉為民服務

在安南區市議員郭清華競總成立大會現場，黃偉哲與民進黨元老王幸男互動熱絡，王幸男大讚黃偉哲是憨厚善良的政治人物，有美國哈佛與耶魯雙碩士的高學歷，但黃偉哲選擇回鄉服務、從基層議員做起，如今成為認真為民服務的好市長，做為老前輩備感欣慰，也希望民進黨籍議員一定要展現團結，讓黃偉哲推動市政可以更順利。

王幸男訴求民進黨必須大團結，團結才有力，在台南轉型的過程，才能一起大步更向前。郭清華表示，前立委王幸男是台灣民主非常重要的人物，即便現今沒有站在政壇第一線，仍關心社會上大大小小的議題，更給他們後輩溫暖堅定的力量。他會時刻牢記王幸男的典範、延續其精神，跟黃偉哲市長繼續一起奮戰到底，成為民進黨團結的一份子。

黃偉哲鐵人行程 1天輔選7綠將

黃偉哲昨日鐵人輔選行程還到陳碧玉、陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡旺詮、陳秋萍等六位市議員候選人競選總部成立大會，在溪北、溪南來回跑透透，做好台南隊的母雞帶頭輔選角色。

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