稱台北社宅超過全國 遭打臉 黃珊珊怒嗆花敬群「不適任」

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（記者方賓照攝）。

2022/11/07 05:30

〔記者鄭名翔、林惠琴／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊於市長選舉辯論會上，稱北市興建社宅數量超過全國總和；內政部次長花敬群以全國社宅數字打臉，衛福部也反駁。對此，黃昨砲轟花每天當競選總幹事，已經不太適任了。

黃珊珊前天於台北市長選舉辯論會時指出，「台北市到目前還是保持全國第一的興建社宅數量，蓋的社宅是全國加總起來還要超過」。

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花：黃空頭支票說不停

花敬群在臉書發文稱，全國直接興建社宅目前推動逾六．三萬戶，北市目前約兩萬戶；全國包租代管社宅已媒合超過五萬戶，北市目前約六千戶，嗆聲黃「空頭支票說不停」。

黃珊珊昨受訪時表示，自己是以台北市興建社宅數與全國各縣市分別相比，「我是跟他比全國總數嗎？」更砲轟花敬群每天都在當競選總幹事，「已經不太適任了」。

此外，黃珊珊指控民進黨對手陳時中，於衛福部長任內成立少子化辦公室，拿七．九一億元卻只開了一次會；衛福部社會及家庭署副署長李臨鳳昨駁斥並非事實，說明此經費主要投入幼托支持體系與友善育兒環境，光是在衛福部就召開三次會議盤點，後續轉至行政院人口政策下的「完善生養方案」執行，跨部會也至少開了十次會議。

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