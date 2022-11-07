新竹被指鄉下 林耕仁落淚 柯文哲反酸：人家沒講你 不要演過頭

民眾黨新竹市長候選人高虹安，昨由柯文哲陪同展開拜廟。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/07 05:30

〔記者蔡彰盛、黃靖媗／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安昨與台北市長柯文哲展開拜廟行程，對於國民黨新竹市長候選人林耕仁前天找前高雄市長韓國瑜站台時，哽咽不滿新竹被指是「鄉下」，柯文哲說：「不要表演過頭，人家沒講你（指林耕仁），哭什麼？」

網紅朱學恒日前在直播時批「國民黨有哪些下三濫，幫林耕仁站台，站一個打一個」，林耕仁團隊揚言提告，朱回應「鄉下人很愛玩這套」。林前天在韓國瑜站台時，哽咽說「不能接受新竹市被指是鄉下」，柯文哲昨天受訪時酸林「不要表演過頭」、「哭什麼」。

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民進黨立院黨團總召柯建銘前天在臉書發文，稱高虹安喊出「選人不選黨」，是在切割民眾黨，暗助沈慧虹，而柯文哲則把高虹安選新竹市長一戰當作角逐總統大位的墊腳石。柯文哲昨回應，那柯建銘要把沈當什麼？傀儡嗎？

高虹安則說，最近棄保、藍白合議題引人熱議，她日前接受媒體訪問時是說，新竹市民傾向看候選人的特質，新竹市民比較會用「選人不選黨」這種方式選擇候選人，柯建銘不需要扭曲別人的意思，給人欲加之罪。

媒體問到民進黨台北市長候選人陳時中昨合體候選人沈慧虹，柯文哲說，陳時中很閒嗎？台北選情很穩嗎？可以到處跑？

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