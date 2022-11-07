民眾黨批設計爆料高虹安 林耕仁反擊：公領域檢視 別轉移焦點

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨指民眾黨對他的指控，是想轉移焦點。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/07 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁近日接連砲打民眾黨對手高虹安，包括任用男友擔任公費助理、任職資策會的專利卻由科智等公司申請等，民眾黨昨批林的爆料是「精心設計的放話」。林耕仁則反批，惡意指控他的資料來源是黨國機器或民進黨，只是想轉移焦點，甚至把林耕仁「抹綠」進行選舉操作。他想請民眾黨主席柯文哲和民眾黨捫心自問，他所談的問題是不是公領域？

民眾黨昨召開記者會質疑：「林耕仁團隊的爆料內容，是精心設計的放話。」林耕仁反駁，他提出關於高虹安涉嫌詐領助理費的質疑，是高的辦公室內部吹哨者直接與他團隊接觸並提供資料；該名吹哨者表示已向檢調單位檢舉並立案調查。他與法務團隊經多次確認資料內容，確認高恐已涉犯違反貪污治罪條例罪嫌疑慮，全然屬於公共利益範疇。

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林耕仁說，他以扣繳明細、加班費等資料，質疑高虹安辦李姓前助理未在立院投保健保，疑似在外有專職，卻每月領取超過四十小時以上加班費，已違背常理，究竟有沒有涉嫌詐領助理費的疑慮？全都是對於高公領域的質疑，柯文哲和民眾黨團多次模糊焦點，是想帶風向，掩蓋質疑與事實嗎？

林耕仁也說，他在公開這些資料時，已完全隱蔽諸如助理姓名、薪資等等所有個人資料，並無侵害任何人隱私及權利，於法有據。

依個資法規定，非公務機關對於個資的蒐集、處理或利用，為增進公共利益必要特定目的，無須事前告知當事人。林耕仁說民眾黨立院黨團的指涉，恐怕是對個資法的規定不太了解，有所誤會。

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