翁章梁水上站台 拚鄉長、議員全上

嘉義縣長翁章梁（右三）請鄉親支持水上鄉長候選人林緗亭（左三）及縣議員候選人黃榮俊（中）等人。（記者林宜樟攝）

2022/11/07 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉將近，拚連任的民進黨嘉義縣長翁章梁昨前往水上鄉出席同黨縣議員候選人黃榮俊競選總部成立大會，翁章梁說，南靖產業園區已動工，水上鄉正處於發展關鍵時刻，請鄉親支持同黨鄉長候選人林緗亭及縣議員候選人黃榮俊、江佩曄，讓水上鄉長、議員全壘打，一同帶領水上鄉邁向農工大縣的目標。

強調南靖產業園區已動工

黃榮俊與哥哥無黨籍寬士村長候選人黃榮郎、外甥女無黨籍水上鄉民代表候選人陸怡蓁昨成立聯合競選總部，翁章梁、立委陳明文、立委蔡易餘、林緗亭及水上鄉農會總幹事林滄賢等到場，三千多名支持者高喊「凍蒜！」

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規劃開發水上車站大平台

翁章梁說，南靖產業園區正在開發，預估有超過百餘家廠商有意願進駐；水上車站大平台計畫正在規劃中，開發成功可增加商場及綠地空間，成為水上新地標；縣府重視水上鄉發展，爭取中央補助一億元興建全民運動館，因工資及原物料上漲，經費不足，縣府決定再自行投入約五千萬元經費，維持原有規模。

翁章梁說，水上鄉正在發展關鍵時期，需要優秀的鄉長候選人林緗亭帶領前進，黃榮俊問政認真，請鄉親支持他當選議員，繼續在議會為民服務。

國民黨嘉義縣長候選人王育敏昨回到老家中埔鄉，參加同黨縣議員候選人詹志暉競選總部成立暨王育敏青年後援會成立大會，再與同黨議員候選人邱銀海到中埔永樂市場掃街拜票，隨後到大林鎮參加國民黨黃嘉仁黨部聯誼活動，與同黨議員候選人吳思蓉、陳信文及無黨籍大林鎮長簡志偉向鄉親懇託支持；王育敏說，自己身為中埔女兒，回嘉義縣參選縣長，要讓故鄉能有更好的發展，請鄉親支持她當選縣長，一起為嘉義縣打拚。

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