李俊俋：嘉市提升設備 留住運動人才

民進黨嘉義市長提名人李俊俋（右二）昨出席「誌鈞盃」網球賽，為選手打氣。右一為法務部次長蔡碧仲。 （記者王善嬿攝）

2022/11/07 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕法務部政務次長蔡碧仲與妻子黃淑英為紀念因氣胸早逝的兒子蔡誌鈞，舉辦誌鈞盃全國青少年網球錦標賽，今年邁入第十年，民進黨嘉義市長提名人李俊俋昨出席賽事為選手打氣，他認為要將優秀運動人才留在嘉義市，未來必須提升設備、場地，讓選手接受良好訓練，為嘉義市、為國家爭光。

誌鈞盃全國青少年網球錦標賽昨在嘉義市立網球場進行，由國小五年級學童陳仲羽代表選手，向其乾奶奶、嘉義市體育會網球委員會主委黃淑英宣誓，國民黨嘉義市長黃敏惠、李俊俋先後到場。

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蔡碧仲說，為紀念熱愛網球的兒子，舉辦網球賽事，培育青少年網球選手，如今已邁入第十年，期許未來的市長能大力爭取。

李俊俋說，培養優秀運動員需要長時間累積，嘉義市資源較少，擔任立委時曾協調多位國中、高中運動員到其他縣市受訓，但有天份的選手無法長期留在嘉義市訓練，深感可惜，如當選市長，將提升設備及訓練場所環境，提供選手更多資源。

黃敏惠說，為提升網球運動人口，市府與嘉義市體育會網球委員會合作辦理網球運動推廣計畫、市長盃網球錦標賽，嘉義市運動會及中小學聯合運動會也將網球納入比賽。

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