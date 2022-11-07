翻新雲林》劉建國、蘇治芬合體 土庫拜票

選戰進入倒數階段，民進黨雲林縣長候選人劉建國（前排右四）合體立委蘇治芬（前排右五）在土庫掃街拜票。（記者詹士弘攝）

2022/11/07 05:30

展現團結 對抗黑金政治 終結家族政治

〔記者詹士弘／雲林報導〕選戰進入倒數，雲林縣長候選人劉建國與立委蘇治芬昨天合體於土庫鎮掃街拜票，展現團結的氣勢，期待翻新雲林，終結把持雲林家族政治的力量；國民黨縣長候選人張麗善也回防固樁，強調家鄉的鄉親一直給她最多的溫暖及鼓勵。

蘇治芬指出，這段時間她與劉建國分進合擊為年底選舉造勢，距離投票日剩下不到廿天，兩個人力量合流進擊，滙整團結力量，要一起為鄉親贏回雲林。

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劉建國表示，團結才能迎向勝利，雲林鄉親大家團結在一起，就能產生對抗黑金政治、家族政治與媚共賣台的力量，為了雲林未來，為了下一代，年底的選戰一定要支持民進黨提名的候選人，讓民進黨揮出全壘打，替雲林爭一口氣，替雲林拚出一個機會！民進黨會用中央優異的施政建設與政策及對雲林未來規劃大計，努力爭取雲林鄉親支持。

醫療建設 劉助爭取150億計畫

劉建國指出，他為雲林爭取一百五十億元的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」與「台大醫院雲林分院虎尾院區擴建」兩項計畫，要將台灣打造成一個健康家園。

土庫的女兒雲林縣長張麗善昨天也回防土庫固票，她強調土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵，民進黨如果真的想為雲林或土庫做事，早就應該好好協助雲林發展，不是等到選舉才來開支票。

土庫的女兒 張麗善回防固票

張麗善強調，她上任即推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，縣府也設置落花生及花生仁生產乾燥中心，以改變落花生產業結構現況，取代日照曝曬馬路亂象及高溫潮濕延伸的食安問題，另也打造高粱集團產區，成為未來土庫鎮的農展業發展目標。

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