翻轉竹縣》蔡英文催票 力挺周江杰、鄭朝方

民進黨主席蔡英文（前左二）為新竹縣長候選人周江杰（前右二）、竹北市長候選人鄭朝方（前左一）造勢催票。（記者黃美珠攝）

2022/11/07 05:30

蔡批楊文科滿足於現狀 建設腳步跟不上發展 換人做加速建設進度

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人周江杰昨天成立「百工百業挺周江杰後援會」，總統蔡英文站台催票。她抨擊國民黨縣長楊文科滿足於現狀，只求連任，造成建設腳步跟不上發展，既然現在的地方政府跑不動，新竹縣就該換周江杰來做，因為他已經想好要解決地方各項問題的方法，可以地方中央連線、加速所有建設的進度。

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肯定周、鄭兩人有理想 提出解方

蔡英文說，年底的選舉不只是一場地方選舉，大家手中的一票，將決定台灣執政路線是否要繼續前進。因此大家不但要確保中央執政穩定，也要積極布局地方的產業發展。她從第一任拚到第二任，台灣的社會福利越來越健全，長照服務、育兒津貼，經濟發展也更很穩定，帶給世界一個更好的台灣。

現在大家團結站出來，支持蔡英文就支持民進黨新竹縣長候選人周江杰和竹北市長候選人鄭朝方，讓他們更有力為故鄉打拚，也讓她更有力為台灣拚下去。

竹縣拚發展 要有能跟中央合作的人

蔡英文說，科技和客家文化是新竹縣未來發展的雙引擎，她要建設新竹成為國際大城，儘管新竹縣不是民進黨執政，但中央在新竹縣的投資從來沒有打折扣，是站在國家發展的戰略高度，給予新竹縣最大的支持，但是新竹縣想要發展，就要有能跟中央合作的人。

蔡英文請大家不要看周江杰很年輕，當年林智堅當選新竹市長時比他還年輕，兩任八年下來，媒體做的施政評比，經常都在前段班。她跟大家保證周江杰是夠有理想性，也夠有企圖心，是新竹縣長最好的候選人，未來他當選縣長一定也能創造下一個五星級執政。

至於鄭朝方也是個有理想、會做事的年輕人，能把艱澀的政策講得又精彩又親切。對於竹北最急迫的交通跟教育問題，鄭朝方也都提出解方，可以跟周江杰合作一起翻轉新竹縣。

新竹縣長候選人周江杰（前左）成立「百工百業挺周江杰後援會」，親自授與百工百業的代表們戰旗。（記者黃美珠攝）

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