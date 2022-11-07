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    陳時中站台 成立醫療界後援會》徐定禎推動 苗栗醫院升等醫學中心

    台北市長候選人陳時中（中）、中央流行疫情指揮官王必勝（右二）輔選民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左二）。（記者蔡政珉攝）

    台北市長候選人陳時中（中）、中央流行疫情指揮官王必勝（右二）輔選民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左二）。（記者蔡政珉攝）

    2022/11/07 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎昨天與民進黨台北市長候選人陳時中、中央流行疫情指揮官王必勝合體，成立徐定禎醫療界後援會，徐定禎也允諾，未來當選後會持續升級苗栗縣醫療資源，讓衛福部立苗栗醫院升等為醫學中心，讓縣民的醫療照顧升級。

    打造偏鄉接駁網絡

    徐定禎說，為了改善苗栗縣飽受詬病的醫療資源問題，他長期積極與中央溝通，爭取補足苗栗的醫療資源，且在陳時中擔任衛福部長時，即曾當面拜會，談及苗栗縣高齡醫療醫療資源相對缺乏狀況，希望中央和地方共同攜手改善以便照顧長輩健康安全，並推動結合公家醫院與衛生所，強化偏鄉巡迴及駐地醫療，而陳時中當時也表示全力配合。

    補助子宮頸癌疫苗

    徐定禎指出，支持苗栗的重大建設，和中央攜手為苗栗醫療資源努力，徐定禎承諾全面升級苗栗醫療資源，已經提出「醫療政見三補帖」政見，包括苗栗醫院升等為醫學中心、打造偏鄉接駁網絡、補助子宮頸癌疫苗等。

    徐定禎表示，苗栗縣醫療建設不足是苗栗人長期且最深的痛，苗栗鄉親常遇到需跑到外縣市就醫等問題；他強調，國民黨的縣長徐耀昌做不到，就換黨換人、讓徐定禎來做。

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