上千人出席 侯友宜客家後援總會成立

客家鄉親為新北市長侯友宜成立客家後援總會，總會長湯富龍（右）送上吉祥物包子和粽子。（記者賴筱桐攝）

2022/11/07 05:30

〔記者賴筱桐、林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市客家社團昨天成立「支持新北市長侯友宜競選連任的客家後援總會」，上千名客家鄉親到場力挺；侯友宜表示，客家人勤儉、認真、樸實的精神值得學習，「說到做到，話不用多，好好做事」，未來四年要再蓋五座「哈客館」，拜託民眾幫他拉票、催票、投票。

未來四年再蓋五座哈客館

侯友宜的客家後援會總會長湯富龍表示，新北市這四年的多項市政評比拿到第一，非常認同侯友宜樸實、踏實、一步一腳印做事的精神。

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侯友宜昨天也陪同市議員葉元之、市議員候選人戴湘儀掃街拜票，並出席市議員宋雨蓁競選總部成立大會，他表示，在投票日之前都要努力拚到底，呼籲選民幫他和國民黨籍市議員候選人拉票、催票、投票；新北市選委會將於十四日舉辦公辦電視政見辯論會，侯友宜說，他四年來與市民「黏著著」一起打拚，市政是每天生活的一部分，期待透過政見發表讓不斷躍進的新北市及二○三○年的願景被看見。

對於民進黨新北市長林佳龍陣營昨天為黨籍立委余天的拜票電話提出反擊，並要求侯友宜接受有交叉詰問的實質辯論，侯友宜競選辦公室執行長張其強說，「『天』啊，選舉不要選到還要逼老朋友表態啦！要投，當然要投給自己相信的老朋友！」

侯辦發言人陳柏翰指出，林佳龍四年前競選台中市長連任時一樣是參加選委會主辦的電視辯論，為何當時的林前市長理直氣壯，現在的林候選人就大呼小叫，不能有「雙標」。

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