為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    廖婉如當分身 讚林佳龍是改革者

    新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（左前）代表參加議員候選人周雅玲聯合競總成立大會。（記者翁聿煌攝）

    新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（左前）代表參加議員候選人周雅玲聯合競總成立大會。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/07 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍在確診後的自主健康管理期滿，今天（七日）起恢復參與各項競選行程，他昨天發布臉書表示，感謝黨籍的立委及市議員候選人戰友們的全力相挺​，勝選目標已經接近，十一月二十六日就要讓新北大翻新。

    林佳龍今起恢復各項競選行程

    林佳龍昨天仍由妻子廖婉如扮演分身，出席市議員周雅玲、林銘仁的聯合競選總部成立大會，廖婉如表示，「市長不能只是好好做事，更需要視野和格局」，新北市長侯友宜每天都說「好好做事」，但卻沒有具體內容、願景，林佳龍是改革者，過去在台中市成功整治綠川、柳川等，未來當選新北市長後，不論交通、水環境等問題都會做到最好，是最好的新北市長人選。

    廖婉如並說，這幾天代表林佳龍跑行程，充分感受到市民的支持熱情，與民調數據的落差截然不同，「我覺得民調似乎沒有反應在民眾的真實感受上」；她並請求選民思考，「要選一個只能做半年的市長？還是選一個好好做事四年的市長？」既然侯友宜從未否認參選二○二四總統的可能性，立法委員余天所說的就是事實，與其支持侯友宜、未來又要重新補選而浪費資源，選民應支持承諾做滿四年的林佳龍。

    對於侯友宜選辦指「民進黨、林佳龍向余天施壓」，林佳龍的競選辦公室發言人何博文、李坤城昨駁斥說，余天並未批評老朋友侯友宜，只是忠實陳述老朋友的看法而已，余天認為侯友宜是國民黨二○二四參選總統的最合適人選，從九月底就公開呼籲不要再浪費選票投給侯友宜，要投給承諾做滿四年的林佳龍。

    何博文、李坤城批評說，反觀侯友宜至今從未否認參選二○二四總統大位，希望侯誠實面對自己，勿把選票當成參選總統的籌碼，「既然侯市長變心想選總統，就不要再欺騙新北市民的感情。」

    李坤城、何博文並表示，參加民主辯論是對選民的尊重，相較於台北市長選舉有交叉詰問的實質辯論會，侯友宜始終不願接受，這對新北市民很不公平，請侯友宜接受有交叉詰問的實質辯論會，接受市民的檢驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播