廖婉如當分身 讚林佳龍是改革者

新北市長候選人林佳龍太太廖婉如（左前）代表參加議員候選人周雅玲聯合競總成立大會。（記者翁聿煌攝）

2022/11/07 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍在確診後的自主健康管理期滿，今天（七日）起恢復參與各項競選行程，他昨天發布臉書表示，感謝黨籍的立委及市議員候選人戰友們的全力相挺​，勝選目標已經接近，十一月二十六日就要讓新北大翻新。

林佳龍今起恢復各項競選行程

林佳龍昨天仍由妻子廖婉如扮演分身，出席市議員周雅玲、林銘仁的聯合競選總部成立大會，廖婉如表示，「市長不能只是好好做事，更需要視野和格局」，新北市長侯友宜每天都說「好好做事」，但卻沒有具體內容、願景，林佳龍是改革者，過去在台中市成功整治綠川、柳川等，未來當選新北市長後，不論交通、水環境等問題都會做到最好，是最好的新北市長人選。

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廖婉如並說，這幾天代表林佳龍跑行程，充分感受到市民的支持熱情，與民調數據的落差截然不同，「我覺得民調似乎沒有反應在民眾的真實感受上」；她並請求選民思考，「要選一個只能做半年的市長？還是選一個好好做事四年的市長？」既然侯友宜從未否認參選二○二四總統的可能性，立法委員余天所說的就是事實，與其支持侯友宜、未來又要重新補選而浪費資源，選民應支持承諾做滿四年的林佳龍。

對於侯友宜選辦指「民進黨、林佳龍向余天施壓」，林佳龍的競選辦公室發言人何博文、李坤城昨駁斥說，余天並未批評老朋友侯友宜，只是忠實陳述老朋友的看法而已，余天認為侯友宜是國民黨二○二四參選總統的最合適人選，從九月底就公開呼籲不要再浪費選票投給侯友宜，要投給承諾做滿四年的林佳龍。

何博文、李坤城批評說，反觀侯友宜至今從未否認參選二○二四總統大位，希望侯誠實面對自己，勿把選票當成參選總統的籌碼，「既然侯市長變心想選總統，就不要再欺騙新北市民的感情。」

李坤城、何博文並表示，參加民主辯論是對選民的尊重，相較於台北市長選舉有交叉詰問的實質辯論會，侯友宜始終不願接受，這對新北市民很不公平，請侯友宜接受有交叉詰問的實質辯論會，接受市民的檢驗。

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