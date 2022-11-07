COP27氣候大會埃及開幕 我爭取公平參與

UNFCCC COP27大會在埃及開幕，外交部今年推出結合綠葉OK手勢與循環永續符號?的視覺圖像，外交部和各外館的社群媒體同步換上此圖樣，展現台灣邁向「2050淨零排放」的決心，並呼籲UNFCCC重視與台灣的夥伴關係，並接納台灣參與其有關全球淨零排放的會議、機制及活動。（取自外交部臉書）

2022/11/07 05:30

僅能以NGO觀察員名義參與 環保署長投書國際媒體

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第二十七屆締約方大會（UNFCCC COP27）六日於埃及夏姆錫克揭幕。台灣各界今年循例以工業技術研究院（ITRI）等NGO觀察員名義參與，將和聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯與帛琉等友邦合辦氣候韌性相關周邊會議，台灣青年氣候聯盟（TWYCC）也派代表前往交流。環保署長張子敬投書國際媒體強調，推動淨零轉型需要攜手合作，台灣願秉持務實專業貢獻，盼國際社會回應台灣即時公平且有意義的參與機會。

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此次UNFCCC會議在非洲舉行，主辦國埃及希望已開發國家能加速及擴大其氣候行動規模，透過公正機制來實現對開發中國家的氣候資金承諾，並持續關注邁向降溫一‧五度C路徑與淨零排放等氣候議題。我國自COP1起即參加在全球各地舉辦的會議，從未缺席，以NGO觀察員名義參與。

洽請友邦執言及致函

根據外交部說明，我國持續秉持「專業、務實、有貢獻」原則參與氣候大會，今年也洽請友邦及理念相近國家為我國執言及致函，另外透過國際媒體投書，向國際社會宣揚台灣在實踐二O五O凈零排放所做出的努力與成果。環保署長張子敬近期陸續投書美國、西班牙、印尼和韓國等國多家國際媒體，說明我國應對氣候變遷的努力與盼貢獻國際的訴求。

張子敬專文指出，台灣因政治成見被排除在國際組織之外，將造成全球氣候治理上的空缺，若不能順利連結「巴黎協定」參與國際合作機制，不但影響台灣產業綠化製程，更會衝擊產業供應鏈的穩定，弱化國際合作成效。台灣應獲賦予相同的機會納入全球因應氣候變遷的國際合作機制，希望國際社會給予支持，回應台灣即時、公平、有意義的參與機會。

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