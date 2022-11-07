劍指中國 日、英下月簽署相互准入協定

日本海上自衛隊昨在神奈川縣相模灣主辦國際觀艦式，16國派艦艇，以及6架美、法航機參加。（法新社）

2022/11/07 05:30

強化與美在印太地區軍事合作

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國金融時報六日報導，英國與日本擬於十二月簽署強化國防合作關係的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），將有助於兩國強化與美國在印太地區的軍事合作，加強遏制中國日益擴大的威脅。

英國將是第一個與日本達成RAA的歐洲國家，英、日武裝部隊將可共同執行演訓與救災。日本已於今年一月與澳洲簽署RAA，這項協議被視為這兩個區域盟友對中國擴張軍力表達憂心的另一步行動。

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報導提到，RAA是日英關係深化的又一例證。兩國十二月還可望公布共同開發下一代戰機的合作細節。此外，日本也考慮與菲律賓簽署RAA，並進行初步審議。

據熟悉談判內情的消息人士透露，日本將依循與澳洲的合作模式，與英國簽訂RAA，顯示東京正和盟國與合作夥伴建立更深層次的安全關係，為可能因台灣問題而與中國開戰預作準備。這項協議將促進兩國武裝部隊的聯合演習和後勤合作，並建立相關法律架構，以簡化軍隊進入對方國家的複雜官僚程序。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯認為，日英簽署RAA將使雙方更容易舉行聯合演習和行動，簡化英國武裝部隊在印太地區部署和訓練的程序。他指出，數十年來，亞洲的聯盟一直透過美國，以「軸輻」（hub-and-spoke）系統的模式聯繫在一起；如今包括日本、英國和澳洲等美國盟邦，都在扮演樞紐角色。

美軍官員歡迎日本推動RAA，因為這些協議有助於日本和美國盟友的聯合訓練和演習，並克服後勤障礙。過去兩年，美日兩國持續在為與中國在台灣議題上的潛在衝突做準備，包括舉行實戰演習和定期聯合軍演。知情人士透露，日本正與美國就購買戰斧巡弋飛彈相關議題深入談判，使其得以將打擊範圍擴大到中國東部的目標。

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