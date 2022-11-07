桃園》張善政跑8行程 向選民拜票

國民黨桃園市長候選人張善政（左三）由中廣董事長趙少康（右三）等人陪同從龍潭龍元宮出發前往市場拜票。（記者李容萍攝）

2022/11/07 05:30

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕桃園市長選舉戰況激烈，民進黨主席蔡英文昨天到桃園市連趕三場為民進黨市長候選人鄭運鵬站台；國民黨候選人張善政昨天從早到晚也連趕八個公開行程，首站由中國廣播公司董事長趙少康等陪同在龍潭區第二市場掃街拜票，趙少康呼籲，「桃園換人、換黨做做看」。

陪同張善政掃街拜票的還有立委呂玉玲、龍潭區尋求連任的市議員候選人徐玉樹、劉熒隆、林昭賢，週休假市場採買人潮很多，張善政、趙少康等逐一向民眾、攤商握手、揮手打招呼拜票，熱情支持者高喊：「凍蒜」，不少人也上前要求合照、簽名，並送上蔥、蒜、好彩頭等預祝當選。

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另方面，台灣民眾黨秘書長謝立功昨天陪同市長候選人賴香伶出席太極門養生學會桃園道館六週年慶活動；對於台灣青年曾聖光戰死烏克蘭，謝立功表示已由民眾黨立法院總召邱臣遠協調外交部全力協助，家屬希望外界勿擾；賴香伶則說，戰爭受害最深的是弱勢的民眾，包括參加全球義勇軍的台灣人，大家都希望這場不義戰爭能早日停止。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清昨天一早到平鎮區永豐市場掃街拜票，感受民眾熱情加油聲，隨後到蘆竹區進行市政說明會；他表示，會實踐「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金一萬元」等政策。

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