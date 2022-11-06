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    北市長辯論大巨蛋爭議》蔣萬安：違法就辦 黃珊珊：國民黨弊案

    台北市長辯論會昨舉行，無黨籍候選人黃珊珊（左起）、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安針對各項議題展開激烈攻防。（主辦單位提供）

    台北市長辯論會昨舉行，無黨籍候選人黃珊珊（左起）、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安針對各項議題展開激烈攻防。（主辦單位提供）

    2022/11/06 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市長候選人首場電視辯論會第二階段交叉詰問由民進黨候選人陳時中先攻，提問「大巨蛋問題經過十七年，從馬英九、郝龍斌、柯文哲市長任內，柯文哲上任前也稱它是五大弊案之一，如今許多官員被判決，誰該負比較大的責任？」蔣萬安表示「違法就依法究辦、尊重司法」；黃珊珊則稱，大巨蛋問題是「國民黨的弊案、柯文哲市府善後、民進黨卡關」。

    陳時中競總：安全優先 檔案公開

    蔣萬安答題時，一開始竟跳針再度攻擊陳時中疫苗採購黑箱，接著表示大巨蛋是公共政策，任何公務員違法就依法究辦、尊重司法，大巨蛋處理再也禁不起政治算計，中央刁難、地方護航，重要政策卻用口水淹沒。

    前台北市副市長、無黨籍候選人黃珊珊表示，法院一審判決證明，就算是馬英九也沒辦法阻止國民黨內部盤根錯節的不當政商關係，「如果連馬英九都做不到，蔣萬安如何能改變？」黃珊珊提到，大巨蛋案在馬英九時代把二四八億元土地以「零權利金」讓出給廠商做BOT，這是馬英九時代簽下去的完全不平等條約，而在柯文哲市府時期，中間的停工是因為遠雄沒有按圖施工。

    對於大巨蛋問題，陳時中競選總幹事吳思瑤會後說，陳將秉持三大原則，第一是安全優先、把關不放水，第二是公開所有檔案，從馬英九時期談判的零權利金到柯文哲時期的超額分潤等檔案，最後則是體育優先，會跟未來營運商協商以運動賽事優先。

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