北市長辯論棄保議題》陳時中問棄竹保北看法 蔣萬安、黃珊珊沒回答

台北市長辯論會昨舉行，無黨籍候選人黃珊珊（左起）、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安針對各項議題展開激烈攻防。（主辦單位提供）

2022/11/06 05:30

〔記者何玉華、蔡思培、鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在交叉詰問時，直攻國民黨與無黨籍對手間敏感的「棄新竹保台北」議題；蔣萬安、黃珊珊都沒有回答。蔣說市民關心的是政策，新任市長要超越過去；黃珊珊則說，台北市政府是彩色的，她會秉持這樣的信念繼續組建聯合政府。

陳時中說，中廣董事長趙少康是蔣萬安最大的側翼，提出「棄新竹保台北」這種犧牲同黨來換政治利益的建議，蔣萬安是否認同？黃珊珊是否擔心台北市長柯文哲會在關鍵時刻去跟國民黨交換？

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陳時中在會後說，他反對「棄保」，因為選舉是要「選賢與能」，不是做政治交換，否則對台灣民主是種傷害。

蔣萬安答辯時則避重就輕說，心中有藍綠的人才會糾結在藍綠，心中有棄保的人才會一直在討論棄保；市民想看的是政策，政策只要是好的，他就會延續做得更好；台北要超越，不應該管藍綠白，是今天超越昨天，明天超越今天，是新任市長要超越過去的市長。

黃珊珊則回答，他感謝柯文哲邀請她擔任副市長，讓她有機會證明自己是最適合的市長人選；八年來，台北市的政治文化已經改變成為彩色的，台北市政府有各種不同的顏色，台北市議會有七個政黨，早已經超越藍綠；將來會秉持這樣的信念繼續組建聯合政府。

蔣萬安在會後記者會仍未正面回答此問題，僅酸陳時中不要在台北想著新竹，應該多關心台北。黃珊珊則說，台北市藍綠板塊已往兩邊偏移，中間選民成為真正新板塊，藍綠難以奪走，才會在選戰中不斷以棄保企圖麻痺、綁架還在意識形態中猶豫的人民。

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