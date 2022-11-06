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    國道一號邊坡搶修 蔡適應籲對手別出嘴打擾

    國道一號汐止段坍方搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    國道一號汐止段坍方搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    2022/11/06 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國道一號南下的汐止路段發生邊坡坍方，連日來造成基隆往返台北的交通大塞車，藍、綠的基隆市長候選人也隔空交火，民進黨蔡適應昨天表示，請對手謝國樑少出一點嘴巴，不要打擾不眠不休、認真搶修的工程人員。

    在高速公路局連日搶修後，昨天已搶通內側的一線車道，預計明天（七日）恢復二線車道通行，汐止匝道預計十三日才能恢復通車。

    蔡適應表示，他積極推動國一汐止至基隆大華交流道路段的拓寬計畫，這一年來，高公局已辦理地質和邊坡安全等調查；他批評說，謝國樑昔日在立法委員任內，爭取基隆捷運一事無成，基隆捷運是市長林右昌和他共同爭取而來，謝國樑如今只會在國道邊坡坍方批評一些空話，還敢把基隆捷運納入自己的政見，應該向基隆人道歉。

    謝營︰蔡有爭取檢測預算嗎

    對此，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，邊坡安全不管是私人地或公有地，高速公路局都有責任，民進黨口口聲聲強調「有政府、會做事」，市民關心的是，蔡適應在立法院這七年有沒有幫助基隆人爭取國道邊坡檢測的預算？

    蔡今與蘇揆會勘搶修進度

    另外，蔡適應昨天表示，原訂今天與行政院長蘇貞昌在七堵區舉辦政績說明會，因為國道邊坡坍方造成周邊道路塞車，考量救災優先，將取消這場說明會，他將與蘇揆到坍方現場會勘搶修的進度，維護通勤族的交通權益。

    蔡適應昨天並提交通政見，包括提升市公車的服務量能，增聘駕駛員、汰換老舊公車、R路線由市府接手，徹底解決脫班問題，以及台鐵月票搭乘市公車免費等，推動基北通勤月票、持續增加國道快捷公車、開闢市內跨區路線公車、推動國道一號拓寬、增闢七堵匝道。

    謝國樑昨天連跑八場造勢活動，與市議會議長蔡旺璉、前議長宋瑋莉和多位黨籍議員、里長成立競選總部；謝國樑說，耗費時間通勤是基隆人的痛點，追根究底就是基隆的就業環境不良，他將在北五堵建立科學園區，成為「內科二．○」，並在大武崙工業區增設二期，同時活化六堵工業區，串連汐科、內科轉型成新興產業園區。

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