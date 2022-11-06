小英看辯論會 暗諷蔣萬安聽不懂不想懂

2022/11/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉剩不到一個月時間，昨天舉行台北市長電視辯論會後再度炒熱話題；蔡英文總統昨晚再度為陳時中「廟口開講」站台，暗諷國民黨候選人蔣萬安重複的問題一問再問，有兩種可能，第一是真的聽不懂，第二種是根本不想懂，「因為聽懂了就結束了，就不能攻擊了」。

蔡英文到松山慈祐宮替陳時中廟口開講，她笑說，是要來聽陳時中講辯論完的心情，她看了辯論會，「有人的問題問了幾百遍了又要再問，這有兩種可能，第一是真的聽不懂，第二是不想聽懂，因為聽懂了就不能攻擊，選舉就結束了」。

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陳時中︰不是都問過了嗎

蔣萬安在昨天辯論會一開始就針對陳時中提的疫苗採購多達七項問題，陳時中感慨地表示，他只有一句話，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了！」一直在問這些問題，「裝睡的人叫不醒」，聽得他感慨很多，「同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次還沒辦法了解，問二次應該明白，問三次就有點多餘了」。

蔡英文也開陳時中玩笑，說陳時中在鏡頭上不是最好看的，但卻是最順眼、最讓人安心的那人，「選市長不是選一個來崇拜的，是要信任、安心地請他幫我們做事」。

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