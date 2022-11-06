內湖交通 黃珊珊批前朝又打藍綠

2022/11/06 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安在交叉詰問第二輪向無黨籍候選人黃珊珊，曾說內湖交通改善要靠松山機場遷移，要怎麼落實？黃珊珊表示，前總統馬英九時代沒做好都市計畫，才有現在內科交通問題，並批評藍綠北市議員都不支持文湖線地下化也是原因。

黃珊珊指出，內湖交通問題起因於容納六萬人的工業園區，轉型成科技園區後湧入十八萬人，從馬英九時代就沒有面對過的都市計畫問題，人車流都增加，但道路面積沒增加，現在盡量做到不要惡化，中期要做捷運環狀線。

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黃表示，在車流量不太可能降低的情況下「是先換一件大衣服」，北市府拓寬成功橋、現在民權大橋拓寬中，而松機遷移是長期規劃，事涉中央。她批評，廿年前表決捷運文湖線高運量地下化，藍綠北市議員都沒有支持地下化，才造成如今內湖交通問題。

陳︰可增加道路吞吐量

陳時中表示，黃珊珊說是馬英九時期的規劃，但黃珊珊當時也是市議員，應該要有相關配套、眼光看遠一點，內湖交通有些拓寬或是智慧化的改善措施很好，有些地方可以做得更好，例如平面接高架增加道路吞吐量等，市府之前評估的路段跟自己提出的評估路線不同，評估一條路不是光是那條路，要很多條路不斷評估才會成功。

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