《少子化危機》陳時中︰增加千個公托名額

台北市長選舉電視辯論會昨登場，候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安三人交鋒。（記者方賓照攝）

2022/11/06 05:30

辯論會交鋒 黃珊珊將北市人口流失歸咎中央 蔣萬安主張提高生育獎勵金

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會昨登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨在交叉詰問時提起國家少子化危機，批評身為衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中、身為立委的國民黨台北市長候選人蔣萬安，皆對少子化束手無策；陳、蔣則以台北市八年人口流失作為反擊，陳時中批評台北市應檢討整體育兒及生產政策，並允諾當選後將加強托育，補足名額的不足，台北會增加一千個公托名額，並增加社區親子館、推動在校安親等；蔣萬安不但質疑人口流失，還砲轟新創人數在前市長郝龍斌時代近三萬人，台北市長柯文哲上任後至今卻僅剩一萬六千多人。

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台北市人口在台北市長柯文哲任內銳減遭外界批評，但黃珊珊在辯論會上將此問題歸責於中央，她在詰問時批評，國家生育力至今仍一路滑落，二○一八年行政院提出對策，五年計畫編列超過兩千五百億，但審計部報告說政府砸錢方向錯誤，更嚴重的是陳時中成立少子化辦公室，卻只開一次會，請問陳時中浪費預算不負責任，未來是否用這種態度面對台北市少子化的問題；她也不解蔣主張成立人口對策辦公室，這與少子化辦公室有何不同？

陳︰增加親子館 推動在校安親

陳時中則替中央說話，細數中央育兒、生產政策，包含○至六歲國家一起養，人工生殖補助、生產時全年齡照顧、陪產身心障礙者、爸媽親職教育、坐月子補助等，未來地方、中央一起合作。陳時中允諾，當選後將加強托育，補足名額的不足，台北會增加一千個公托名額，並增加社區親子館、推動在校安親，只要把育兒相關手段做好，大家就會敢生，讓少子化問題得到解決。

蔣︰增加就讀私立幼兒園補助

蔣萬安主張，當選後將提高首都的生育獎勵金，第一胎從兩萬提高到四萬、第二胎四萬五、第三胎五萬，生兩胎的小家庭可優先入住社會住宅，且租金八折，並增加提供就讀私立幼兒園的補助，從現在每學期一萬三六六六元提高到每年五萬元，盼減輕年輕爸媽的負擔。

蔣萬安在交叉詰問時質疑，陳時中在衛福部長任內否決台北市議會放寬育兒津貼補助，是跟台北市民有仇嗎？陳時中回說，中央做任何政策要考慮平衡性，並強調他沒有否決，只是提出證據，並承諾未來當市長會增加補助，強調自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通」。

黃︰友善托育 不只是單純發錢

黃珊珊則酸說，蔣不會不清楚北市人口降低原因，全國人口二○二○年開始負成長，除桃園外，六都人口都下降，北市這兩年拜疫情所賜，除籍高達十萬人，且台北有綿密捷運網絡，許多人把房子賣掉到新北、桃園居住，是全世界都會區正常現象。

黃珊珊認為，要對症下藥提供生育補助，北市府是優先全國做的，並提供友善托育環境，不只是單純發錢，最後希望打造台北市居住正義，北市府透過多元方式增加居住單元，打造國際友善環境。

台北市長選舉電視辯論會昨登場，候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安三人交鋒。（記者方賓照攝）

台北市長選舉電視辯論會昨登場，候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安三人交鋒。（記者劉信德攝）

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