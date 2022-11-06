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    《台中》秀婦幼成績單 盧秀燕：要蓋35公托

    無黨籍朱元宏競總成立大會，市長盧秀燕（中著黃衫者）率領副市長、局處首長站台。（記者蔡淑媛攝）

    無黨籍朱元宏競總成立大會，市長盧秀燕（中著黃衫者）率領副市長、局處首長站台。（記者蔡淑媛攝）

    2022/11/06 05:30

    〔記者蔡淑媛、林旻臻、張軒哲／台中報導〕選戰倒數計時，台中市長盧秀燕昨日行程滿檔，除了幫三位議員候選人總部成立站台，下午到豐原參加紙風車劇團活動，夜間與議員李中進行聯合說明會。媒體詢問盧，這次爭取市長連任，有哪些婦幼政見？盧秀燕點出親子館、公托公幼倍增計畫、生育津貼等政績，及台中市從今年七月起徵收囤房稅，部分稅收會拿來補助青年與婦幼照護。

    連跑三位議員競總成立活動

    針對民進黨市長候選人蔡其昌太太黃玉廷首度露面掃街拜票，盧表示，自己的家人都有各自工作，並不會當她的分身協助拜票。另外，盧秀燕指出，職棒總冠軍戰桃園市長候選人張善政挺樂天桃猿，日前她有跟張善政打賭，中信兄弟會蟬聯冠軍，輸的人要裝扮成對方球隊吉祥物，替對方拉票。

    盧秀燕昨日上午接連到梧棲、烏日替無黨籍尤碧鈴站台與國民黨吳瓊華宣布聯合競選總部成立，盧秀燕稱讚尤碧鈴是政治上的前輩，隨後到烏日力挺吳瓊華，她提到，二十九區只有五座公托，她與吳瓊華對婦幼政策特別重視，在她努力下，現在台中市第二十八座公托平德托嬰中心已開幕啟用，未來邁向打造三十五座公托繼續努力。盧秀燕為無黨籍朱元宏競選總部成立站台，宣傳政績老人健保免費，尤其原民可提早到五十五歲就能享有福利，再提「雙十公車」免費。

    提高生育津貼 公幼三年增231班

    盧秀燕表示，大小朋友都很喜歡的親子館，過去全台中市只有四座，現在已經有十二座開幕營運。公立幼兒園部分，過去約每四年增加九十班，但過去三年多在她努力下，台中市公幼已新增二三一班，讓孩子們得到更好的養育環境。台中市過去十年未調整的生育津貼，目前生育一胎津貼從一萬變二萬，這部分也非常感謝議會支持。

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