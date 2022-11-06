《台中》妻首公開助選 蔡其昌：不排除同台

民進黨台中市長候選人蔡其昌( 前排左）、市議員林祈烽（右）聯合競選總部昨日成立。（蔡其昌總部提供）

2022/11/06 05:30

〔記者張瑞楨、林旻臻、張軒哲／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌昨接連出席議員候選人李天生、何昆霖、林祈烽、黃守達聯合競總成立或是後援會成立造勢活動，晚間到后里行動派音樂晚會及市議員候選人陳俞融挺十八歲公民權音樂會。立法院長游錫堃首度在台中站台，雖未與蔡其昌同台，但力讚蔡有決斷力，李天生是議會資深領袖人才，何昆霖留英取得碩士，具有企業經營等專才，希望鄉親投票支持他們高票當選。

游錫堃台中首度站台 力挺李天生

蔡其昌強調，若當選市長要推動大建設及大福利，捷運藍線四年內動工，另核定捷運橘線、屯區環線、綠線延伸到大坑及山海環線。針對西屯、霧峰地區，整建光復新村，打造台中大環公路網、增設七四號快速道路匝道、打通全段市政路及漢翔路延伸、拓寬國道一號后里大雅段等政見，對於舊城區也提出舊城新裝計畫、大車站計畫等。

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蔡其昌說，過去敬老愛心卡有一千元額度可使用，市長盧秀燕上任後變五十元，選前提升到八十五元，鄉親還是說很難用，他承諾將擴大適用範圍、額度更多，一定要把長輩照顧好，並推動國中、小營養午餐免費，並打造更多兒童遊戲場及公園遊憩空間。

蔡允當選市長 捷運藍線四年動工

另外，蔡其昌之妻黃玉廷選前首度露面，在立委黃國書、議員候選人鄭功進、江肇國、何昆霖、陳雅惠等人陪同下，昨前往東區建國市場拜票，攤商熱情與她握手寒喧。蔡其昌笑說，怕妻子輔選效果太好，以後大家只邀她站台，未來不排除同台可能。

蔡其昌說，這次妻子看到他為了選戰非常認真，每天喉嚨都「燒聲」，非常心疼，樂意幫忙分攤幾場。妻子平時忙碌，還要照顧三名分別就讀高中、國中孩子以及四歲女兒，十分感謝她抽空助選。

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