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    批王惠美頻剪綵 黃秀芳：坐享中央補助

    黃秀芳（左）與魏明谷街頭掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。（黃秀芳競總提供）

    黃秀芳（左）與魏明谷街頭掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。（黃秀芳競總提供）

    2022/11/06 05:30

    黃強調長期在立院為鄉親爭取百億元 打臉朱立倫

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨縣長候選人王惠美上個月競總成立時，黨主席朱立倫砲轟黃秀芳沒有為彰化縣爭取經費，還說「彰化沒有中央支持」，但這一週來王惠美馬不停蹄出席二林衛福長照大樓、北斗衛福大樓、埤頭住宿型長照大樓、社頭第二社福大樓等衛福據點建設剪綵、開工或上樑，昨天黃秀芳指出，她長期在立院衛環委員會，為鄉親爭取百億元經費，王惠美坐享中央的補助，剪綵剪好、剪滿，正是對自家主席的打臉。

    朱輔選竟說彰化未獲中央支持

    黃秀芳昨天在埤頭鄉掃街受到民眾熱烈歡迎，對於剛動工的埤頭長照服務大樓，黃向選民提到，這項工程她為埤頭鄉親爭取到中央補助兩億兩千萬元，才有昨天的動工。

    黃秀芳說，回顧過去一個禮拜，王惠美馬不停蹄出席衛福建設的剪綵、動工，可謂「剪好、剪滿」，這些建設如果沒有中央的補助根本動不了，她擔任立委為地方爭取上百億經費，但是國民黨主席朱立倫來輔選王惠美時，竟然說「彰化沒有獲中央的支持」，當時王站在台上不敢打臉朱，但昨天王惠美在埤頭長照大樓動土典禮，就知道感謝中央針對「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」補助了十四億元，黃秀芳要感謝王惠美還她一個公道，終於看到中央的對彰化的用心照顧。

    埤頭長照大樓動土王也謝中央

    黃秀芳說，選舉不能選到沒有是非，中央光是補助縣內長照大樓就花了數十億，遑論彰化市大埔截水溝堤岸拓寬工程也是中央的補助款，她要請鄉親去告訴王惠美，請王向朱立倫澄清，這才是做人的道理。

    黃秀芳競總也預告，今天下午四點在北斗奠安宮停車場將舉辦大型造勢活動，邀請副總統賴清德、立委蔡易餘、民進黨副秘書長林飛帆到場站台，一起力挺「彰化大步向前走」！

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