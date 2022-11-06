改變南投命運 賴清德：讓蔡培慧來帶領

副總統賴清德（中）力挺蔡培慧（右三）、廖志城（左三），祝兩人雙雙包中。（記者陳鳳麗攝）

2022/11/06 05:30

賴指李朝卿貪污被判450年讓南投人臉上無光 選蔡就可說「我南投、我驕傲」

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧、埔里鎮長候選人廖志城，昨日成立聯合競選總部，出訪帛琉剛返國的副總統賴清德也到場站台力挺。賴清德強調，南投縣近三十年來有九二一地震、前縣長李朝卿貪污被判刑四百五十年等兩大傷害，這八年南投縣人口流失八％，表示執政不力，未來南投縣應由有專業能力、清廉勤政的南投女兒蔡培慧來帶領，才能改變南投縣的命運。

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蔡培慧、廖志城埔里聯合競選總部成立大會，昨日下午三時冒雨舉行，支持者穿著雨衣在雨中力挺，造勢大會登場時雨停了，人潮愈來愈多。

陳吉仲贈「好彩頭」再站台挺蔡

數度到南投縣陪蔡培慧車隊掃街、與地方座談的農委會主委陳吉仲，昨日也到場致贈蔡培慧、廖志城「好彩頭」，祝兩人高票當選。陳吉仲強調，蔡培慧從立委到行政院中服中心執行長，為農民和南投縣的農業爭取非常多的福利和建設，南投縣很多農業問題也是她第一時間請中央協助，埔里鎮大坪頂、草屯鎮平林的灌溉用水更是她不斷爭取得來的，讓蔡培慧和廖志城雙雙當選後，埔里鎮會更有發展、南投縣更進步，將來南投縣民就可說「我南投、我驕傲」。

賴出訪帛琉剛返國 到場推薦蔡

壓軸的副總統賴清德則指出，南投縣這二、三十年有兩大傷害，一是九二一大地震，另一是前縣長李朝卿貪污被判刑四百五十年，大地震經政府和很多人幫助，還有南投人的勇敢堅強，很快就重建；李朝卿貪污被判重刑，則讓南投人臉上無光。南投縣八年來人口已流失八％，表示施政不力，這種流失法會讓南投縣衰敗，需要有專業能力、有國家級視野、清廉勤政的「南投女兒」蔡培慧來帶領，才能改變南投縣的命運。

蔡：有信心勝選、改變南投縣

賴清德也說，蔡培慧當縣長會將長輩、小孩、年輕人都照顧到，長輩健保縣府幫忙繳、結合暨南大學、中興大學和運用科技，改善經濟、觀光、產業、交通；廖志城繼續連任埔里鎮長，兩人攜手合作，埔里會更好，南投縣也會更進步，相信南投隊會帶來南投縣未來進步的氣力。

蔡培慧在會中強調，這場選戰是黑與白、過去與未來的戰爭，黑道的威脅和賄選仍是她在這場選戰最擔心的事，看到那麼多人站出來挺她，有信心會勝選，也有信心改變南投縣。

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