桃園》鄭運鵬疾呼 別再讓國民黨騙了

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與黨籍市議員蔡永芳成立聯合競選總部。（記者周敏鴻攝）

2022/11/06 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨天接連與黨籍議員候選人蔡永芳、徐景文、陳治文成立聯合競選總部，鄭運鵬說，四年前善良的高雄市民給了國民黨機會，半年就後悔成為噩夢，懇請選民支持三號鄭運鵬，別再讓國民黨騙了。

鄭：桃園絕沒有國民黨說的那麼差

桃園市長鄭文燦站台時也強調，桃園絕對沒有國民黨說的那麼差，請鄉親「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，桃園的進步才不會回頭，十一月廿六日的選舉，關係著桃園的進步與未來，支持鄭運鵬，才能讓他在桃園的政績延續下去。

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鄭文燦打破藍軍鐵票區 8年都獲勝過

鄭運鵬強調，鄭文燦兩任八年推動許多好建設，包括桃園鐵路地下化、捷運綠線動工與桃園航空城計畫啟動等，包括中壢、八德、大溪在內的十三個行政區，已經沒有哪個行政區一定「藍大於綠」，或一定是哪個政黨的鐵票區，甚至連復興區，鄭文燦都曾選贏。

鄭運鵬再次呼籲，「這一屆的選舉很重要，讓鄭運鵬當選，鄭文燦才有機會進入中央，為桃園、為全國服務。」民眾珍惜桃園市八年來的發展，選擇與鄭文燦同黨、同心、同政策的他，會做事、有成績，還更了解民眾，桃園的建設才能持續。

鄭：韓國瑜唱衰功 張善政如法炮製

鄭運鵬說，韓國瑜四年前選高雄市長時，把高雄講得又老又窮，與現在國民黨桃園市長候選人張善政一直罵鄭文燦，一模一樣，民眾一定要團結，別再給國民黨機會，否則炒地皮、壟斷工程的現象會重現，「高雄市民的噩夢，千萬不能在桃園重演。」

鄭文燦籲請選民力挺民進黨來建設桃園，他說，張善政沒在桃園打拚過，不知道他爭取了多少埤塘公園、親水公園，張還在臉書上批評他當市長少了三百個足球場大小的埤塘，結果張被發現竟是引述高中生的作業。

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