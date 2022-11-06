桃園》鄭運鵬疾呼 別再讓國民黨騙了
〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨天接連與黨籍議員候選人蔡永芳、徐景文、陳治文成立聯合競選總部，鄭運鵬說，四年前善良的高雄市民給了國民黨機會，半年就後悔成為噩夢，懇請選民支持三號鄭運鵬，別再讓國民黨騙了。
鄭：桃園絕沒有國民黨說的那麼差
桃園市長鄭文燦站台時也強調，桃園絕對沒有國民黨說的那麼差，請鄉親「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，桃園的進步才不會回頭，十一月廿六日的選舉，關係著桃園的進步與未來，支持鄭運鵬，才能讓他在桃園的政績延續下去。
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鄭文燦打破藍軍鐵票區 8年都獲勝過
鄭運鵬強調，鄭文燦兩任八年推動許多好建設，包括桃園鐵路地下化、捷運綠線動工與桃園航空城計畫啟動等，包括中壢、八德、大溪在內的十三個行政區，已經沒有哪個行政區一定「藍大於綠」，或一定是哪個政黨的鐵票區，甚至連復興區，鄭文燦都曾選贏。
鄭運鵬再次呼籲，「這一屆的選舉很重要，讓鄭運鵬當選，鄭文燦才有機會進入中央，為桃園、為全國服務。」民眾珍惜桃園市八年來的發展，選擇與鄭文燦同黨、同心、同政策的他，會做事、有成績，還更了解民眾，桃園的建設才能持續。
鄭：韓國瑜唱衰功 張善政如法炮製
鄭運鵬說，韓國瑜四年前選高雄市長時，把高雄講得又老又窮，與現在國民黨桃園市長候選人張善政一直罵鄭文燦，一模一樣，民眾一定要團結，別再給國民黨機會，否則炒地皮、壟斷工程的現象會重現，「高雄市民的噩夢，千萬不能在桃園重演。」
鄭文燦籲請選民力挺民進黨來建設桃園，他說，張善政沒在桃園打拚過，不知道他爭取了多少埤塘公園、親水公園，張還在臉書上批評他當市長少了三百個足球場大小的埤塘，結果張被發現竟是引述高中生的作業。