助選行程滿 周春米︰打造希望城市

屏東縣長候選人周春米（右二）為枋山鄉長候選人羅金良（右）助選。（周春米競總提供）

2022/11/06 05:30

發揮母雞實力 為議員、鄉鎮長選將站台 爭取更多鄉親認同

〔記者葉永騫／屏東報導〕選戰倒數二十天，屏東縣長候選人周春米發揮母雞實力，昨天跑了超過十位縣議員、鄉鎮長、代表的競選總部成立大會，不但拉抬同黨與友軍聲勢，更藉此爭取更多鄉親的認同；她昨晚也抽空參與落山風藝術季、四重溪溫泉季的開幕，強調觀光是屏東縣重要的無煙囪產業，未來一定會更努力推動，讓更多人進入屏東消費，創造更高的經濟效益。

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推觀光 周參加藝術、溫泉季開幕

周春米指出，週末通常都是各候選人選擇成立競選總部的日子，選戰迄今，只要時間許可，都會參加同黨及友軍候選人競選總部的成立，除了展現團結氣勢，也希望向鄉親傳達未來要延續縣政，打造希望城市的政策願景，讓屏東的孩子可以舒適的成長，青壯年生活安定，長輩有尊嚴地在地安老。

羅金良成立競總 周站台力薦

四日晚上她到枋山鄉長候選人羅金良競選總部成立站台，推薦羅金良擔任四屆鄉民代表，曾任鄉代會副主席，皮膚黝黑，卻要大家稱呼他小白，為人熱情、善良、阿莎力；潘孟安縣長擔任立委時，當時羅金良就是潘立委的義務助理，這幾年她在恆春設服務處，羅也是她枋山鄉的義務助理。

小白的政見就是要讓枋山鄉的長輩安老，讓枋山的農作和養殖產業，更加興旺，這也是她的政見，會全力以赴，強調羅金良登記第二號，春米登記第三號，她的恆春服務處主任潘芳泉登記第五號，所以三個連線，就是接二連三，五告讚，請鄉親全力支持。

周春米更說，昨天也在車城參加落山風藝術季與四重溪溫泉季的開幕，看著車城的海口港與四重溪漂亮的山巒，深刻感受到屏東豐富的觀光資源，尤其海口港曾經是閒置空間，如今卻成為藝術進入恆春半島的新門戶。

周允諾 打造完善屏東交通網

周春米指出，四重溪每年冬天是國人泡湯旅遊新景點，假日一房難求，因此，她未來一定會打造完善屏東交通網，用軟實力配搭硬實力，讓觀光產業更興盛，更多人流進入屏東，用消費來促進地方的經濟發展。

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