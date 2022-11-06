蘇貞昌輔選 喊林佳龍當選、議員全壘打

行政院長蘇貞昌（前）昨晚第七度為民進黨新北市長候選人林佳龍輔選。 （記者魏瑾筠攝）

2022/11/06 05:30

〔記者魏瑾筠、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍因為仍在自主健康管理，七日之前暫時無法出席大型造勢活動，昨天繼續由「最暖的分身」太太廖婉如，馬不停蹄連趕七場競選活動；行政院長蘇貞昌昨晚第七度為林佳龍輔選，呼籲最後二十天全力衝刺，讓林佳龍當選、黨籍市議員候選人全壘打。

蘇︰林推動新北交通建設

蘇貞昌昨晚到蘆洲區出席「林佳龍、李倩萍競選總部成立大會」，肯定林佳龍在交通部長任內為新北市解決很多的交通問題，包括前瞻建設編列兩百億元蓋停車場，其中在新北市就有四十億元、廿三座，林佳龍也推動北土城、五股、林口及汐止交流道增設匝道，超過一百億元經費。

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陳建仁讚林有經驗有想法

前副總統陳建仁昨天也出席「林佳龍、山田摩衣競選總部成立大會」，他表示，新北市過去十多年的建設進步有限，林佳龍有經驗、有想法，呼籲民眾支持「新的新北市長」才能落實新北大翻新。

「最暖分身」 廖婉如幫跑7場

「代夫出征」的廖婉如，昨天連趕七場市議員候選人的競總成立活動，她以溫暖的笑容及高度的親和力，努力幫林佳龍及市議員選將拉票；她強調，林佳龍是「改革者」，有心為新北市做事，不是只能循規蹈矩的「好好做事」，呼籲市民投給林佳龍，讓升格十二年的「新的新北市」真正升級。

廖婉如並說，如果新北市長侯友宜志在參選二○二四的總統大位，應該清楚讓選民知道，讓選民思考究竟要選擇今年底選戰結束後，將在二○二三年中旬投入總統初選的「半年市長」，還是已允諾四年做好做滿的林佳龍。

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，林佳龍也在電視前觀看直播，他的小編在臉書爆料說，林佳龍一邊看一邊碎念「為什麼新北沒有辯論？」很羡慕台北市有電視交叉詰問的辯論，新北市沒有這樣的機會，非常可惜。

林佳龍多次邀請侯友宜辯論，一直未獲正面回應，目前僅確定兩人將於十四日一同出席由新北市選舉委員會舉辦的市長公辦政見辯論會，但沒有交叉詰問的環節。

林佳龍的太太廖婉如（中）「代夫出征」，昨天一連跑七場造勢活動。 （記者魏瑾筠攝）

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