同台了 侯友宜、韓國瑜大擁抱

新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜兩人在台上擁抱，掀起活動高潮。（記者翁聿煌攝）

2022/11/06 05:30

「漢子」、「禿子」首度合體 侯︰兩人都是講情講義的好兄弟

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等國民黨的要角，昨天趕場輔選黨籍市議員候選人，在中和區市議員邱烽堯的競選總部大會，在侯友宜刻意延遲離場後，「漢子」、「禿子」首度合體並互相擁抱致意，侯友宜表示，兩人都是講情講義的好兄弟。

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輔選邱烽堯 侯「虧」韓晚到

侯、韓先前因為抵達的時間差，已多次「同場不同台」，三日在輔選黨籍市議員黃心華時，兩人僅差數秒上台仍擦身而過，雙方的微妙關係引起各界好奇；昨天在邱烽堯的場合，侯友宜刻意延遲離開，眾人唱完「團結就是力量」後，侯友宜還「虧」說「韓國瑜為何停車位找這麼久？」韓不久趕到，兩人在台上擁抱，台下歡聲雷動掀起造勢高潮。

侯友宜表示，碰到韓國瑜很開心，跟他強調的「厚友誼」一樣，都是講情講義的好兄弟。韓國瑜曾在台北縣時代擔任中和市副市長，與前市長邱垂益、邱烽堯父子有深厚交情，他昨天與侯友宜都大力推薦邱烽堯認真做事、腳踏實地。

拉抬林鼎超 兩人未同台

被視為「韓家軍」的新北市議員候選人林鼎超昨天也成立競選總部，侯友宜、韓國瑜、前台北市長郝龍斌等人也到場力挺，侯、韓兩人雖然差不多時間抵達，但這次未再同台，侯友宜致詞後先離開，由韓國瑜接續助講。

侯友宜昨天也到新店區參加國民黨新北市黨部的黨慶活動，與黨籍新店區市議員候選人陳儀君、劉哲彰和黃心華同台，滿場國旗飄揚，支持者的情緒沸騰，侯友宜訴求團結支持黨籍的候選人，守護台灣家園的安全。

余天拜票電話 藍批綠施壓

另外，對於民進黨立法委員余天錄製拜票電話，他表示和侯友宜是多年的好友，因為侯是國民黨二○二四的總統人選，呼籲民眾投票給民進黨市長候選人林佳龍，以免市長補選而浪費資源。

國民黨新北市議員葉元之、市議員候選人吳訓孝昨天批評說，這是林佳龍為了選舉後入閣而為難余天，余天自承與侯友宜的交情深厚，代表余天是身不由己，民進黨跟林佳龍究竟給余天怎樣的壓力？選舉只是一時，朋友才是一輩子，林佳龍及民進黨挑撥、破壞侯友宜及余天的數十年交情，非常不道德。

侯友宜競選辦公室執行長張其強說，真的是好朋友，就應該「真的顧友誼，就投侯友宜」，怎麼能「嘜投好朋友呢」？好朋友就「嘸通相害」。

新北市長侯友宜（右）與前高雄市長韓國瑜（左）為新北市議員候選人邱烽堯（中）助選同台。（記者翁聿煌攝）

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