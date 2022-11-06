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    替代役演訓召集 超過6成機關沒辦// 立院報告：恐影響後備戰力

    據立法院預算中心評估報告指出，去年有超過6成使用替代役男的機關並未舉行演訓召集，恐影響備役支援量能。圖為替代役備役役男召訓畫面。（資料照）

    據立法院預算中心評估報告指出，去年有超過6成使用替代役男的機關並未舉行演訓召集，恐影響備役支援量能。圖為替代役備役役男召訓畫面。（資料照）

    2022/11/06 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台軍事威脅加劇，為加強後備戰力，國防部已精進退伍軍人的教召訓練，替代役役男服役期滿後，成為「備役役男」，亦有「演訓召集」訓練，成為各地方政府的防、救災及動員人力。然而，根據立法院預算中心明年度內政部役政署預算評估報告指出，去年有超過六成使用替代役男的機關並未舉行演訓召集，恐影響備役支援量能。

    僅役政署等6個機關 申請辦理

    預算中心報告指出，內政部役政署明年編列用於舉行替代役備役役男召集的總預算為一四六四萬五千元，而替代役役男服役期滿後成為備役役男，依法得視需要召集服勤，而演訓召集應於備役役男退役後八年內實施。

    然而，報告分析，二○二一年有使用替代役的機關共十七個，列管退役後八年內的備役役男共十八萬一九○四人，但僅役政署等六個機關向內政部申請辦理演訓召集，召集訓練人數為一五六五人，占列管退役後八年內的備役役男人數的○．八六％。

    役男定期召訓 可迅速召集應變

    報告提到，備役役男平時定期召訓，當戰時急迫需要，可迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力，但超過六成的替代役男需用機關未辦理演訓召集，未落實演訓召集機制，恐不利達成救災、非常事變或戰時迅速召集備役役男服勤的任務。

    根據統計數據，去年度未辦演訓召集的需用機關包含原民會、內政部空勤總隊、法務部調查局、海巡署、衛福部社家署、經濟部水利署、衛福部、外交部、僑委會、文化部、教育部體育署。

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