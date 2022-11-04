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    （竹市）沈慧虹升級新住民服務 將新增事務科

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）發表新住民政策，與總統府國策顧問黃越綏合體。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）發表新住民政策，與總統府國策顧問黃越綏合體。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/04 05:30

    建立新住民家庭服務中心單一窗口 培訓生活扶助專員 支持文化節慶活動

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨發表新住民政策，與總統府國策顧問黃越綏合體。沈慧虹表示，她將新增新住民事務科、建立新住民家庭服務中心單一窗口、培訓生活扶助專員、支持文化節慶活動，從四方向建立新移民家庭的社會資源網絡、協助培力新住民在地社群、加強資源近用性，全面升級新住民服務。

    黃越綏肯定不因科技發展忽視弱勢

    黃越綏表示，在沈慧虹身上她看到更多希望在新竹市，新竹不會因科技發展就忽視弱勢族群，她也肯定沈慧虹是生活樸實、做事踏實、對市民忠實的女市長，更能從女性角度真正關懷所有離鄉背井的新住民，包括他們的親子、教育等問題。

    沈慧虹表示，新竹市現有來自東南亞、日本、美國等近一萬名新住民定居，而過去市府為協助新住民朋友，辦理國國市集、新竹生活節國際日、新住民頭家募集計畫，協助創業的新住民；還有行動書箱服務，提供新住民取得屬於自己文化的讀本，可以讀自己語言的故事給小朋友聽；重新整修新住民服務中心，提供多元服務，打造「新住民的第二個家」。

    提升資源近用性 強化與市政資源連結

    沈慧虹表示，未來她要透過四方向全面升級新住民服務。第一，在社會處新增「新住民事務科」，以專責單位推動新住民事務，增加新住民照顧輔導委員會參與管道，彙整各式意見。

    第二，提供新住民家庭服務中心單一窗口服務，讓新住民與公部門打交道不再困難，提升資源近用性，更要新增語言翻譯、急難救助等。

    新竹市多元包容 給予平權、賦權

    第三，培訓新住民生活扶助專員，將在新住民家庭服務中心辦理培訓課程，讓新住民上課取得認證，再由市府聘任，強化新住民與市政資源的連結。

    第四，文化節慶活動支持，未來會協助各新住民團體，辦理不同的重要文化慶典，讓新住民能一同歡慶節日，也讓更多人能夠一同了解他們的文化。

    沈慧虹表示，新住民政策的重點就是做到平權、賦權，透過更多文化交流，來增進社會對於新住民文化的相互理解，賦權則是讓新住民社群，能夠有更多的能力去打造強韌的社群，互相支援，也能一起學習、成長，讓新竹市新住民朋友過上更好的生活，也讓新竹市能夠持續發展多元包容的城市特色。

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