（苗栗）徐定禎聯誼會邀請 曹興誠明談台灣前途

苗栗縣長候選人徐定禎忙拜票，工商聯誼會力邀曹興誠將赴苗栗開講。（徐定禎團隊提供）

2022/11/04 05:30

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕聯電集團創辦人曹興誠近期對台灣安全與發展提出諸多建言，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎工商聯誼會邀請曹興誠於五日到苗栗馥藝金鬱金香酒店，以「台灣的光明前途」為題發表公益演說，徐定禎歡迎關心國際局勢與台灣前途的朋友們到場交流。

徐定禎表示，自己的國家自己救，曹興誠大手筆捐卅億元給國防部，讓人非常佩服，也讓人看到企業家對於台灣的使命感。

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請益交流 講座開放報名

徐定禎表示，高科技產業做為台灣經濟發展的火車頭，帶動城市進步、吸引年輕朋友就業，特別是半導體產業，已被譽為「護國神山」。苗栗縣也因為擁有竹南科學園區、銅鑼科學園區，造就在地就業發展的機會。

徐定禎說，他此次參選，提出要推動擴大竹南科學園區、增設後龍科學園區，升級苗栗科技產能，加速苗栗向前發展的願景，也希望藉此次機會向曹興誠請益、交流。

曹興誠專題演講「台灣的光明前途」，將於五日晚上七點開放入場，講座地點位在苗栗馥藝金鬱金香酒店，講座活動開放報名，報名連結：https://www.accupass.com/event/2210310045461787067320。

蔣萬安拍片 力挺謝福弘

另，選戰進入倒數，藍營各縣市選將的彼此支援也更趨緊密。國民黨台北市長候選人蔣萬安也拍攝影片，對苗栗鄉親喊話「苗栗需要正藍、正直、善良、清白的縣長」，懇請苗栗鄉親與他一起支持國民黨提名的苗栗縣長候選人謝福弘，齊心守住苗栗的藍天。

苗栗縣長候選人徐定禎忙拜票。（徐定禎團隊提供）

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